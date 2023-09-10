Россиянам запретили ввозить в Европу даже зубную пасту: новости СВО за 10 сентября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 10 сентября.
Атаки
Губернатор Белгородской области сообщил, что за сутки в регионе зафиксировали более 50 прилетов со стороны ВСУ. Два дома были повреждены, один полностью разрушен. Также, по его информации, над Белгородским районом сбили беспилотник самолетного типа.
В селе Сомово Орловской области средства РЭБ подавили еще один беспилотник. Об этом сообщили в правительстве региона.
Минобороны отчиталось о том, что один беспилотник сбили над Брянской областью и еще восемь — над Черным морем около Крыма.
Запреты Евросоюза
Евросоюз заявил, что россияне не могут ввозить на территорию союза личные автомобили и некоторые персональные предметы, например телефоны, ноутбуки или даже зубные пасты. Всё это попадает под действующие санкции.
Наши коллеги из «Фонтанки» сделали подробный разбор этих запретов. Юристы советуют, какими нормами обороняться от таможенников (теоретически это возможно), а российские дипломаты уже не рекомендовали ехать в Финляндию на личном автомобиле.
Инцидент в Румынии
Сотрудника посольства России в Румынии вызвали в МИД страны. Поводом стало обнаружение обломков беспилотника на территории Румынии. Как пишет ТАСС, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что осуждает этот инцидент, который, по его мнению, вызван российскими атаками. Сейчас ведется экспертиза, которая установит время и обстоятельства, при которых обломки попали в Румынию.
Внешняя политика
Главы стран G20 выступили с рядом заявлений. Некоторые из них касаются ситуации на Украине.
- По словам Джо Байдена, участники саммита G20 достигли «достаточного согласия» относительно «справедливого мира» на Украине;
- также американский президент подчеркнул, что США не поощряют нанесение Украиной ударов по России и не позволяют использовать для этого свое оружие; при этом решения о том, как вести боевые действия, принимает сама Украина;
- президент Турции сказал, что зерновая сделка позволила избежать продовольственного кризиса в мире;
- в Сочи Эрдоган всесторонне обсудил с Путиным вопросы по реализации этой сделки;
- Турция продолжит поддерживать тесный контакт с Россией, Украиной и всеми заинтересованными в сделке сторонами.