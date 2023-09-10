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    Эрдоган: на саммите G20 обсуждали зерновую сделку, Россию исключать нельзя

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    Россия не может быть исключена из зерновой сделки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 сентября по итогам саммита Группы двадцати (G20).

    «Процесс, исключающий Россию, вряд ли будет устойчивым. Россия не может быть исключена из зернового процесса. Не должно быть попыток нагнетания напряженности в регионе», — отметил он (цитата по ТАСС).

    По его словам, зерновая сделка позволила избежать продовольственного кризиса в мире.

    «В ходе недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи мы всесторонне обсудили эту тему. И мы продолжим обсуждать ее и далее в тесном контакте с Россией, Украиной и всеми заинтересованными сторонами», — добавил президент Турции.

    На G20, по его словам, удалось детально обсудить ситуацию вокруг сделки. Она может получить новое развитие при подключении Россельхозбанка к SWIFT и страховании российских сухогрузов.

    Кроме того, на полях саммита Эрдоган и глава МИД России Сергей Лавров говорили «об отправке 1 млн тонн зерна из РФ в Турцию для переработки в муку и отправки в бедные африканские страны». Эрдоган, по его словам, предложил не останавливаться на этих объемах и увеличить их для нужд бедных стран».

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    ЭрдоганСаммит G20Зерновая сделка
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