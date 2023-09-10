Эрдоган: на саммите G20 обсуждали зерновую сделку, Россию исключать нельзя

Россия не может быть исключена из зерновой сделки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 сентября по итогам саммита Группы двадцати ( G20 ).



«Процесс, исключающий Россию, вряд ли будет устойчивым. Россия не может быть исключена из зернового процесса. Не должно быть попыток нагнетания напряженности в регионе», — отметил он (цитата по ТАСС).



По его словам, зерновая сделка позволила избежать продовольственного кризиса в мире.



«В ходе недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи мы всесторонне обсудили эту тему. И мы продолжим обсуждать ее и далее в тесном контакте с Россией, Украиной и всеми заинтересованными сторонами», — добавил президент Турции.

