По Гонконгу прошелся сильнейший ливень с 1884 года. Петербурженка рассказала о буйстве стихии

Более сотни человек пострадали, двое погибли из-за сильнейшего ливня в Гонконге с 1884 года. Как пишет в пятницу, 8 сентября, издание The Guardian проливной дождь вызвал тайфун Хайкуй, обрушившийся на берег китайской провинции Фуцзянь еще во вторник.
Метеорологическое бюро Гонконга утром в пятницу выпустило предупреждение о сильном ливне. Власти закрыли школы и городскую биржу, а сотрудникам дали распоряжение оставаться дома. С вечера четверга на главном острове Гонконга, в районе Коулун и северо-восточной части Новых территорий города, выпало более 200 мм осадков.
По словам петербурженки Анастасия, которая сейчас учится в Гонконге, разгар ливня пришелся на ночь, а утром было можно наблюдать последствия — улицы были пустые, работали только сетевые кафешки, а сама жизнь в Гонконге стала течь, по ее словам, очень медленно.
«Самый сильный ливень был ночью, так что утром можно было наблюдать последствия. Нам повезло, мы с мужем живем на возвышенности, поэтому у нас последствия минимальны. Но до 6 вечера во всем городе не ходят автобусы, 1 ветка метро полностью не функционирует, остальные работают с увеличенным интервалом движения — до 15 минут. Из-за этого на работу ехать было очень долго. Еще были отменены занятия в университете официальным письмом от вице-президента. Ощущение как во время китайского нового года — пустые улицы, все очень медленно и работают только сетевые кафешки», — поделилась девушка с «Фонтанкой».