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    Хаяо Миядзаки не уходит: «японский Дисней» придумал кое-что новенькое

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    Хаяо Миядзаки не закончит карьеру своей новой работой «Мальчик и птица» (вариант — «Мальчик и цапля») — он уже ходит в офис студии с новыми идеями. Об этом рассказал журналистам на кинофестивале в Торонто вице-президент студии Ghibli Дзюнити — сообщил в соцсетях кинокритик Канадской телерадиовещательной корпорации Эли Глэснер.

    Ранее сообщалось, что мультфильм «Мальчик и птица», первый трейлер которого был опубликован накануне (ранее лента была известна под оригинальным названием «Как поживаете?»), станет последней анимационной лентой «японского Диснея». Японскому мастеру анимации — 82 года. Он — обладатель внеконкурсного почётного «Оскара» «за оказание глубокого влияния на мировую анимацию, <...> вдохновляя целое поколение художников работать в этой области и освещая её безграничный потенциал».

    Мультфильм выйдет в кинотеатрах мира 8 декабря, будут его показывать и в России.

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