    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    4 м/с, с-з

    766мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.84eur105.08

    Кино

    В Сети появился первый трейлер нового мультфильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля»

    570
    1 комментарий

    Трейлер нового мультфильма студии Ghibli, который называют последним в карьере культового японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки, появился в Сети 6 сентября. Ролик минутной продолжительности выложен на YouTube-канале GKIDS Films.

    Для зарубежного проката мультфильм, первоначально известный в прессе под буквальным переводом «Как поживаете?», получил название «Мальчик и цапля».

    «Мальчик по имени Махито, тоскующий по матери, отправляется в мир, поделенный живыми и мертвыми, — говорится в описании видео. — Там смерть приходит к концу, и жизнь обретает новое начало. Полуавтобиографическое фэнтези — о жизни, смерти и творчестве, во имя дружбы — из размышлений Хаяо Миядзаки».

    Автор: GKIDS Films/YouTube

    Также в описании сказано, что мультфильм выйдет в кинотеатрах мира 8 декабря.

    Ранее стало известно, что мультфильм будут показывать и в России — но под каким названием, пока не сообщается.

    По теме

    ТрейлерКиноМиядзакиМультфильм
    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close