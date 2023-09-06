В Сети появился первый трейлер нового мультфильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля»

Трейлер нового мультфильма студии Ghibli, который называют последним в карьере культового японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки, появился в Сети 6 сентября. Ролик минутной продолжительности выложен на YouTube-канале GKIDS Films.
Для зарубежного проката мультфильм, первоначально известный в прессе под буквальным переводом «Как поживаете?», получил название «Мальчик и цапля».
«Мальчик по имени Махито, тоскующий по матери, отправляется в мир, поделенный живыми и мертвыми, — говорится в описании видео. — Там смерть приходит к концу, и жизнь обретает новое начало. Полуавтобиографическое фэнтези — о жизни, смерти и творчестве, во имя дружбы — из размышлений Хаяо Миядзаки».
Автор: GKIDS Films/YouTube
Также в описании сказано, что мультфильм выйдет в кинотеатрах мира 8 декабря.
Ранее стало известно, что мультфильм будут показывать и в России — но под каким названием, пока не сообщается.