    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    1 м/с, ю-з

    766мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd98.2eur105.28

    «Пешеходы идут на красный, водители едут по тротуару». Юго-Запад парализован

    6864
    57 комментариев

    На юго-западе Петербурга растут пробки, автомобилисты жалуются на транспортный коллапс с раннего утра 8 сентября.

    Даже около 7:40, когда в целом по городу ещё было 3 балла, на Стачек и Ленинском уже стояли пробки. К 8:40 они выросли, как и загруженность дорог в целом (до 6 баллов, что на 2–3 выше, чем летом, но норма для осени).

    ПоделитьсяПоделиться

    Читатели «Фонтанки» сетуют на неудобный режим светофора. Владимир сообщает, что его средняя скорость — 7 км/ч.

    «Со вчерашнего дня работа светофора на проблемном перекрестке пр. Маршала Казакова и пр. Маршала Жукова была изменена. Теперь длительность зелёного сигнала светофора составляет 17 секунд, — пишет читатель Андрей. — Район полностью парализован, весь наземный общественный транспорт, равно как и личный транспорт, встал. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга отправляет обращаться в ГИБДД. Якобы по предписанию ГИБДД была изменена работа светофора для обеспечения безопасности пешеходов. Теперь же из-за нескончаемой пробки пешеходы переходят дорогу на красный сигнал светофора. Нервные водители, опаздывающие на работу, позволяют себе передвигаться на своих транспортных средствах по тротуару. Люди опаздывают на работу и мучаются в общественном транспорте».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПробкиИзменение работы светофораСветофор
    ЛАЙК2
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ21
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 57

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    57
    close