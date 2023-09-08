«Пешеходы идут на красный, водители едут по тротуару». Юго-Запад парализован

На юго-западе Петербурга растут пробки, автомобилисты жалуются на транспортный коллапс с раннего утра 8 сентября.
Даже около 7:40, когда в целом по городу ещё было 3 балла, на Стачек и Ленинском уже стояли пробки. К 8:40 они выросли, как и загруженность дорог в целом (до 6 баллов, что на 2–3 выше, чем летом, но норма для осени).
Читатели «Фонтанки» сетуют на неудобный режим светофора. Владимир сообщает, что его средняя скорость — 7 км/ч.
«Со вчерашнего дня работа светофора на проблемном перекрестке пр. Маршала Казакова и пр. Маршала Жукова была изменена. Теперь длительность зелёного сигнала светофора составляет 17 секунд, — пишет читатель Андрей. — Район полностью парализован, весь наземный общественный транспорт, равно как и личный транспорт, встал. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга отправляет обращаться в ГИБДД. Якобы по предписанию ГИБДД была изменена работа светофора для обеспечения безопасности пешеходов. Теперь же из-за нескончаемой пробки пешеходы переходят дорогу на красный сигнал светофора. Нервные водители, опаздывающие на работу, позволяют себе передвигаться на своих транспортных средствах по тротуару. Люди опаздывают на работу и мучаются в общественном транспорте».