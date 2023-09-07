«Это все равно лучший Burning Man, и вообще, вы там не были, вам не понять»: петербуржцы о дождливом фестивале, который нельзя называть фестивалем

Фото: Павла Сахарова Поделиться Поделиться





Кадры дождливого Burning Man в пустыне Блэк-Рок в Неваде, проходившего 27 августа — 4 сентября, облетели весь Интернет. Можно было подумать, что год не удался для всех — даже для жителей фантастического Black Rock City в песках. Песок, кстати, оказался глиной, которая из-за дождя превратилась в пятикилограммовые утяжелители на обуви людей — да, передвигаться на длинные расстояния стало невозможным, однако появилось новое развлечение — лепка из мокрой глины.

Ценители Burning Man — да не обидит никого сравнение — «патриотичны» почти как фанаты «Нашествия»: их всё устроило более чем. Петербуржцы (и москвичи), бывшие на BM, рассказали «Фонтанке», как все было на самом деле. Если вкратце, то застать дождь в пустыне — было откровением лишь для единиц. Но остались все же и недовольные.



Мы — везунчики

Петербуржец Алекс Пеле два года как переехал в США. Он приехал на «Берн» впервые в жизни, без кемпа, «дикарем». Но и он в такую погоду не утоп: люди помогали друг другу.

Фото: Павла Сахарова Поделиться Поделиться





— Главная проблема от дождя в том, что он ограничил перемещение. Из-за дождя песок — даже не песок, а глина, ведь это высохшее озеро, а не пустыня — в общем, всё намокло, стало невозможно перемещаться ни на велосипедах, ни на машинах, ни пешком. Люди остались в своих кемпах. Еще бы, если выйти, то на подошву налипало по 5 кг. У каналов, которые транслируют ужасы про плохую погоду, есть, конечно, задача все это чуть-чуть приукрасить, написать, что всем нам очень плохо. Но с туалетами, с едой, водой все было в абсолютном порядке. Я считаю, что мы обалдеть какие большие везунчики, потому что мы застали все это. А есть люди, которые по 15–20 лет катаются на «Берн», и у них никогда такого не было, чтобы вот дождь, вот такая грязюка, чтобы вот это вот всё. Мы вошли в историю, мы легендарные личности, и все будут вспоминать про этот «Берн-2023».



Алекс не стал даже ставить свою палатку: он жил в чужих кемпах, и именно в дни дождя, по его словам, происходили самые волшебные пересечения. Он считает, что счастье от «Берна» многосоставное. Это и лучшая музыка, и топовые диджеи, и добрые люди, и искусство, и само место.

Фото: Павла Сахарова Поделиться Поделиться





— Высохшее озеро, где ничего не было, а тут появился целый город. Делиться, любить ближнего своего — все в этом духе. Кто-то скажет разврат, «Соддом и Гомора», наркота… Да, это все есть, многие употребяли. Это утопия. В настоящей жизни такое не выстроить, а на неделю создать можно.

Чтобы не быть изгоем

Фото: Павла Сахарова Поделиться Поделиться





Двое петербуржцев из беседовавших с «Фонтанкой» попали на Burning Man благодаря программе для малоимущих. Так поступила и Анастасия, пожелавшая остаться анонимной.

— Я не мечтала попасть на «Берн», но мой круг общения в США сделал это возможным. Ребята собрались сами и подсказали мне, что есть программа для малоимущих с небольшим доходом. Это дает скидку где-то 50%, так что вместо 700 долларов я заплатила около 300. Возможно, это и круто, что я заплатила не всю сумму, ведь и ожидания мои оправдались на 50%: удалось объехать не весь «Берн», из-за дождя для меня он стал локальным — далеко от кемпа не отходили. Да, то, что показывают на фотографиях, правда. Но разве можно предсказать погоду на 100%? Никто не думал, что ливень будет такого масштаба. Прогноз, тем не менее, был: обещали проливные дожди, так что я лично знала, на что иду. Оказавшись посреди мокрой глины, а особенно когда появилась новость, что главную инсталляцию сжигать не будут, я, конечно, задумалась: неужели совсем нельзя было перенести фестиваль на более благополучную погоду? Но задавать такой вопрос фанатам «Берна» не стала бы. Понимаю, что он скорее от эмоций, да и не хотелось становиться изгоем, сея вокруг свое недовольство.

Еще одна петербурженка, откликнувшаяся на просьбу "Фонтанки" рассказать о фестивале Burning Man, посоветовала лишь не называть его фестивалем, ведь это — оскорбление для участников. На вопрос "почему" она посоветовала изучить матчасть на сайте "Берна", после чего прислала скриншот сама.

Вот что там написано:

Burning Man — это не фестиваль! Это «город, в котором почти все, что происходит, полностью создано его жителями, которые являются активными участниками этого процесса», или, другими словами, «временный мегаполис, посвященный сообществу, искусству, самовыражению и уверенности в своих силах».

Отвечать на вопросы "Фонтанки" девушка желания не изъявила.



Фото: Павла Сахарова Фото: Павла Сахарова Фото: Павла Сахарова Фото: Павла Сахарова Поделиться Поделиться





«Клоуны были недовольны»

Большинство участников Burning Man, скорее всего, знали про тропический шторм «Хилари» — не зря же билеты в этот раз стоили дешевле. Как рассказал москвич Павел Сахаров, для него это уже не первый Burning Man. Он регулярно привозит сюда арт-объекты и лагеря, болеет Burning Man с 2016 года.

— Действительно, увидеть дождь в пустыне это большая редкость. Много лет ничего подобного не Burning man не происходило. Несмотря на то что климат в Неваде вполне допускает дождь и снег, именно в период мероприятия такое явление не приходилось видеть давно. Пару дней шел дождь. Было не так жарко, как это бывает обычно. Те кто приехал на фестиваль впервые, пострадали сильнее всех. Так как люди, слабо знакомые с культурой Burning man и не желающие давать себе труда учиться, не готовы равно как к жаре, так и к холоду.

Павел на свой манер разделил участников фестиваля:

— Обычные посетители BM, пропитанные его культурой, были готовы ко всему. В тяжелых погодных условиях большинство людей сплотились и были готовы делиться всеми ресурсами. Клоуны, приехавшие ради фото в соцсетях, как обычно, испытывали трудности. Уверен что им одинаково тяжело во взаимодействии с людьми в любом месте и ситуации.

По его словам, на BM в этом году умер один человек, его смерть была случайной.

— Что произошло, большинства людей не касается. Уважайте людей. Хотя бы мертвых.