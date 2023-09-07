    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, с-з

    771мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.84eur105.08

    Птенцы фламинго появились на свет в Московском зоопарке

    612
    2 комментария

    Птенцы розовых и красных фламинго вылупились в Московском зоопарке. Орнитологи с момента появления яиц заботились, чтобы другие птицы не выкинули чужое или даже свое яйцо, рассказали 7 сентября в пресс-службе зоопарка.

    Московский зоопарк / Moscow zoo

    Сообщается, что традиционно птенцы фламинго вылупляются в конце весны и летом. Первое яйцо в 2023 году появилось еще в мае, вылупился птенец 11 июня. В конце второго летнего месяца в зоопарке уже насчитывалось 7 красных и 4 розовых птенца фламинго.

    Еще до вылупления перед орнитологами стояла задача не допустить перепалок между птицами, поскольку пернатые могли выкинуть из гнезда чужое и свое яйцо. Снесенные яйца у фламинго забирают, подкладывают им муляжи с песком, а настоящие помещают в инкубаторы.

    Когда птенцы подрастут, они поедут в другие зоопарки.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о появлении на свет детеныша панды. Малыш уже интересуется внешним миром и все чаще выглядывает наружу.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФламингоРозовый фламингоМосковский зоопаркПтенцы
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость07 Сен 2023 в 11:12
    хорошенькие.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close