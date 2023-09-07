Птенцы фламинго появились на свет в Московском зоопарке

Птенцы розовых и красных фламинго вылупились в Московском зоопарке. Орнитологи с момента появления яиц заботились, чтобы другие птицы не выкинули чужое или даже свое яйцо, рассказали 7 сентября в пресс-службе зоопарка.
Сообщается, что традиционно птенцы фламинго вылупляются в конце весны и летом. Первое яйцо в 2023 году появилось еще в мае, вылупился птенец 11 июня. В конце второго летнего месяца в зоопарке уже насчитывалось 7 красных и 4 розовых птенца фламинго.
Еще до вылупления перед орнитологами стояла задача не допустить перепалок между птицами, поскольку пернатые могли выкинуть из гнезда чужое и свое яйцо. Снесенные яйца у фламинго забирают, подкладывают им муляжи с песком, а настоящие помещают в инкубаторы.
Когда птенцы подрастут, они поедут в другие зоопарки.
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