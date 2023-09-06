Плати по-братски. Петербуржец ходил в «Пятерочку», а деньги списывались у его близнеца в Анапе

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Внедренная в супермаркетах система «Оплата улыбкой» споткнулась о близнецов. Автоматический «распознаватель лиц» уверен, что перед ним один человек и брат должен платить за брата.

В конце августа 47-летний житель Петербурга Алексей забежал в магазин «Пятерочка» купить кое-что по мелочи. Покупку оплачивал через терминал самообслуживания. И случайно нажал на экране значок «Оплата улыбкой». Терминал радостно сообщил, что оплата прошла, спасибо большое, приходите к нам еще. Но вот незадача: чтобы сервис «Оплата улыбкой» заработал, держатель карты «Сбера» должен совершить некоторые телодвижения, чтобы подключить его. Алексей никаких телодвижений не совершал. А вот у его брата Александра, который живет в Анапе, такой сервис был подключен. И деньги за покупку Алексея списались с братской карты.

Озадаченный внезапным открытием Алексей повторил эксперимент с «Оплатой улыбкой» еще несколько раз. Чтобы не разорять брата, брал с полки что подешевле. И оплата успешно проходила — из Анапы с любовью, хотя и без ведома владельца карты. Наверное, неудивительно, что терминал в «Пятерочке» обознался. Алексей и Александр — близнецы. И, судя по реакции автоматики, даже длительная жизнь порознь не уменьшила их врожденного сходства. Как рассказал Алексей «Фонтанке», в юности они не стеснялись этим сходством пользоваться.

«В армии, например, когда оба были дежурными по столовой или КПП, один где-то гулял, а второй дежурил за двоих, — говорит Алексей. — Просто бегаешь между пунктами, меняешь значок. Бегать приходилось быстро, но проверка тоже не перемещалась мгновенно». При желании братья могли бы и паспорта друг за друга предъявлять, и на самолете куда-нибудь друг за друга слетать или на поезде съездить: окружающие не замечали разницы между ними. Но с биометрии, которая внедряется в жизнь, что называется, без стука, другой спрос. Одно дело одолжить свой значок брату и понимать, что в соседней столовой он выдает себя за тебя, другое — автоматические списания с банковской карты. Александр, когда Алексей позвонил ему и рассказал, в чем дело, просто посмеялся, и все. Но вопросы у братьев все же возникли.

Оплату «лицом» Сбер, тогда еще Сбербанк, впервые запустил совместно с платежной системой Visa летом 2020 года в сети московских кофеен. Спустя год к тестированию новой формы оплаты подключилась Х5 Retail Group, и оплата по лицу стала доступна в 50 супермаркетах «Перекресток» и нескольких «Пятерочках» в столице. Тогда же стало известно, что в основе системы биометрической идентификации — разработки Лаборатории инноваций Х5 и технологии VisionLabs, а Visa — стратегический партнер проекта. Услуга доступна только держателям карт Сбербанка, а прежде чем ее подключить, надо снять биометрический слепок лица в банковском отделении, в приложении или в банкомате. Улыбаться, разумеется, необязательно — система «считывает» черты лица, а не мимику. На сайте Сбера о сервисе оплаты лицом говорится: «Платить сможете только вы. Личность нельзя украсть, поэтому платить улыбкой — надёжно».

Сколько именно в России сейчас проживает пар близнецов, достаточно взрослых, чтобы иметь банковскую карточку? Точные подсчеты есть в научной статье психологов Марины Егоровой и Светланы Пьянковой «Динамика близнецовой рождаемости в России (1959–2008)», опубликованной в журнале «Психологические исследования» в 2010 году. «По российским данным, за указанный период наблюдений (1959–2008) государственной статистикой в России учтено не менее 1 629 409 близнецов: 1 610 160 рожденных в двойнях (в среднем 32 203,2 в год), 18 969 — в тройнях (в среднем 379,4 в год), а также не менее 280 рожденных в родах с четырьмя или бóльшим количеством близнецов», — говорится в статье.

То есть около 1,6 млн шансов для системы распознавания лиц, подключенной к банковскому счету, добросовестно обознаться. А сколько в стране может оказаться просто случайно похожих друг на друга людей? В пресс-службе X5 Retail Group (владеет сетью «Пятерочка») все эти новейшие «приключения Электроника» прокомментировали сдержанно, отметив, что, не видя транзакций, не могут проверить достоверность истории.

«Сбор, оформление и хранение биометрических данных происходят исключительно на стороне Сбера, как и подключение сервиса «Оплата улыбкой», — отметили в компании. — В базовой сборке устройства используется 3D-камера с высокой точностью распознавания и захватом глубины, что позволяет легко и быстро считывать черты лица с учётом роста человека и изменений во внешности. Степень разрешения камеры позволяет обеспечить высокий уровень безопасности».

«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу Сбера. Еще раньше вопросы службе поддержки попытались задать Алексей и Александр. «Я написал три письма на разные адреса в банке, ответа не пришло никакого, — рассказал «Фонтанке» Алексей. — Позвонил на номер 900. Оператор удивилась, засмеялась, но сказала, что ничего не может поделать. Посоветовала обратиться в службу поддержки брату, потому что списания шли с его карты. Что брат и сделал в Анапе. Ему предложили вовсе отключить опцию визуальной идентификации при оплате. Тогда он спросил, с кого спишут деньги, если брат ее тоже подключит. Ему ответили, что система, скорее всего, не даст мне ее подключить вовсе».

Кажется, Алексей из Петербурга и Александр из Анапы случайно нашли интересный сюжетный ход для какой-нибудь комедии положений. Это в прежние времена в индийских фильмах находили разлученных в младенчестве близнецов по родинке на каком-нибудь не самом заметном месте. Теперь воссоединение семьи возможно через внезапное списание с карты. Заодно и аппетиты новообретенного братика или сестрички узнаешь.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»