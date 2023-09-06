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    В российском регионе массовое отравление, источник заражения не найден

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    В Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесской Республики зарегистрирован 31 случай заражения острой кишечной инфекцией, среди заболевших — 27 несовершеннолетних. Источник заражения не установлен, сообщает 6 сентября пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

    «Все пострадавшие госпитализированы или получают медпомощь амбулаторно», — сообщили в ведомстве, уточнив, что состояние заболевших не вызывает опасений.

    Начато эпидемиологическое расследование, специалисты взяли пробы водопроводной, речной воды, а также биологический материал от пострадавших. Источник инфекции и пути передачи на данный момент не установлены.

    Ранее в дагестанском селе Кахиб 16 человек подхватили сальмонеллез после того, как съели салат оливье. Инфекция обнаружена в домашнем майонезе. К тому же салат весь день хранился при комнатной температуре.

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    Острая кишечная инфекцияЗаражениеКарачаево-Черкесия
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