Петербургская пенсионерка дважды отдала мошенникам миллионы. Набежало почти на шесть

Пожилая петербурженка перевела «на безопасные счета» все сбережения, а потом взяла два кредита и то же самое сделала с полученными средствами. Потом она поняла, что имела дело с мошенниками.



В полицию Московского района Петербурга 76-летняя потерпевшая обратилась накануне, сообщает 6 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Женщина рассказала, что в конце августа несколько дней общалась с «сотрудниками банка» и перевела на указанный счет 3,6 миллиона рублей. Этого собеседникам оказалось мало — они надавили на женщину и уговорили ее взять кредиты. Так к мошенникам отправились еще 2,3 миллиона.

