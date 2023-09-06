    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, с-з

    764мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.54eur104.9

    Петербургская пенсионерка дважды отдала мошенникам миллионы. Набежало почти на шесть

    941
    7 комментариев

    Пожилая петербурженка перевела «на безопасные счета» все сбережения, а потом взяла два кредита и то же самое сделала с полученными средствами. Потом она поняла, что имела дело с мошенниками.

    В полицию Московского района Петербурга 76-летняя потерпевшая обратилась накануне, сообщает 6 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Женщина рассказала, что в конце августа несколько дней общалась с «сотрудниками банка» и перевела на указанный счет 3,6 миллиона рублей. Этого собеседникам оказалось мало — они надавили на женщину и уговорили ее взять кредиты. Так к мошенникам отправились еще 2,3 миллиона.

    Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МошенникиМошенничествоКриминал
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close