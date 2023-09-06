Петербурженка заявила, что ее дочь полгода развращали с помощью шантажа

Несовершеннолетняя петербурженка стала жертвой нездорового внимания со стороны взрослого мужчины. Об этом рассказала ее мать, упомянув о шантаже.



В полицию 62-летняя женщина обратилась накануне, стало известно «Фонтанке» 6 сентября. По словам заявительницы, в течение полугода мужчина совершал развратные действия против ее 15-летней дочери. Якобы он угрожал распространением неких интимных видео.



Мать потерпевшей не была уверена, но назвала имя предполагаемого преступника — это 30-летний житель Владимирской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

