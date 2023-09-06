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    Петербурженка заявила, что ее дочь полгода развращали с помощью шантажа

    2014
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    Несовершеннолетняя петербурженка стала жертвой нездорового внимания со стороны взрослого мужчины. Об этом рассказала ее мать, упомянув о шантаже.

    В полицию 62-летняя женщина обратилась накануне, стало известно «Фонтанке» 6 сентября. По словам заявительницы, в течение полугода мужчина совершал развратные действия против ее 15-летней дочери. Якобы он угрожал распространением неких интимных видео.

    Мать потерпевшей не была уверена, но назвала имя предполагаемого преступника — это 30-летний житель Владимирской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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