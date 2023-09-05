30 идей для Петербурга: чем занять свободное время и на что выкроить денек в самом плотном расписании сентября

Проект «(От)личный Петербург» в июле уже подсказывал читателям, чем заняться в свободное время (если, предположим, оно у вас осталось), куда пойти погулять, если погода хороша, и где укрыться от дождя с пользой для собственного духовного развития. Продолжим эту традицию в сентябре: тридцать идей классного отдыха на каждый день.
В нашем календаре — главные культурные события месяца, маршруты для прогулок, вкусные и согревающие идеи. Всё подойдет и для горожан, и для туристов. Не обязательно немедленно кидаться жить по новому расписанию — черпайте в нем вдохновение и смело переносите наши предложения на другие дни, если вам так удобнее. Ну, конечно, концертов и спектаклей это не касается — они по расписанию.
Не забывайте делиться вашими любимыми местами и историями с «(От)Личным Петербургом» — переходите по ссылке, авторизуйтесь и голосуйте за кандидатов на нашу премию. Или пишите в комментариях, где вы любите отдыхать и какие у ваc еще есть идеи на осень.