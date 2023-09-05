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    В сентябре над Мурманским шоссе появится пролёта второго путепровода

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    9 комментариев
    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    В Кудрово продолжается строительство развязки с Мурманском шоссе около ТЦ «Мега». Опоры уже одеваются в бетон.

    Как сообщает 5 сентября дорожный комитет Ленобласти, в этом месяце планируется произвести надвижку пролета второго путепровода над Мурманским шоссе. Работы смогут наблюдать автомобилисты, едущие в сторону КАД и обратно. Сейчас строители подвозят туда домкраты.

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    Сейчас завершается обустройство опор. Для их установки применялась буронабивная технология, чтобы, как говорят дорожники, «Мурманское шоссе и старый путепровод не пустились в пляс, пока техника забивала сваи». Процесс поэтапный: сначала бур «прогрызает» землю, затем вставляется арматурный каркас, и заливается бетон.

    «Как только встанет второй путепровод, старый уйдёт в реконструкцию, а проезд переключится на новый. Затем поедут сразу два, но в разные стороны: один в Кудрово, другой из», — отмечают в пресс-службе комитета.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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    РазвязкаДорогиСтроительство развязкиКудрово
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    Комментарии 9

    Гость05 Сен 2023 в 14:39
    Кто такая пролёта?
    +2−0
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