В сентябре над Мурманским шоссе появится пролёта второго путепровода

В Кудрово продолжается строительство развязки с Мурманском шоссе около ТЦ «Мега». Опоры уже одеваются в бетон.
Как сообщает 5 сентября дорожный комитет Ленобласти, в этом месяце планируется произвести надвижку пролета второго путепровода над Мурманским шоссе. Работы смогут наблюдать автомобилисты, едущие в сторону КАД и обратно. Сейчас строители подвозят туда домкраты.
Сейчас завершается обустройство опор. Для их установки применялась буронабивная технология, чтобы, как говорят дорожники, «Мурманское шоссе и старый путепровод не пустились в пляс, пока техника забивала сваи». Процесс поэтапный: сначала бур «прогрызает» землю, затем вставляется арматурный каркас, и заливается бетон.
«Как только встанет второй путепровод, старый уйдёт в реконструкцию, а проезд переключится на новый. Затем поедут сразу два, но в разные стороны: один в Кудрово, другой из», — отмечают в пресс-службе комитета.