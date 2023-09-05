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    COVID-19

    Петербург в три раза обогнал Москву по смертям от забытого вируса

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    Недельная статистика по коронавирусу пополнилась тремя летальными случаями в Петербурге, тогда как в Москве зафиксировали всего один, сообщили в федеральном оперативном штабе 5 сентября.

    Всего с 28 августа по 3 сентября в России были госпитализированы с ковидом 1 172 человека, на 13,2% больше по сравнению с предыдущей неделей, выявлены 5 217 случаев, подтверждено 16 летальных исходов. Среди них — 475 заболевших и 29 госпитализаций в Петербурге.

    Увеличение числа госпитализаций произошло в 36 субъектах страны, в том числе в 11 регионах больше, чем в среднем по России. Заболеваемость выросла на 31,6%. Рост отмечен в 53 регионах России.

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