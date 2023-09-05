Русский Халк установил рекорд, скрутив 13 сковородок и порвав 10 грелок

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк, живущий в Люберцах, установил сложный рекорд по сценическому экстриму. В честь 400-летия Люберец он за 400 секунд скрутил в трубочку 13 сковородок и надул до разрыва десять медицинских грелок. Такой результат зафиксирован впервые в истории силовых видов спорта. Об этом пишет 5 сентября РИА Новости со ссылкой на коллегу экстремала, Михаила Шивлякова, одного из самых сильных людей планеты.



«Невероятный рекорд усложнялся тем, что впервые в истории спорта экстремалу было необходимо разрушать предметы в рамках установленного лимита времени, хотя надуваться до разрыва те же медицинские грелки могут как секунды, так и более минуты каждая», — сказал Шивляков.

