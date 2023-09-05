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    Русский Халк установил рекорд, скрутив 13 сковородок и порвав 10 грелок

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    Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк, живущий в Люберцах, установил сложный рекорд по сценическому экстриму. В честь 400-летия Люберец он за 400 секунд скрутил в трубочку 13 сковородок и надул до разрыва десять медицинских грелок. Такой результат зафиксирован впервые в истории силовых видов спорта. Об этом пишет 5 сентября РИА Новости со ссылкой на коллегу экстремала, Михаила Шивлякова, одного из самых сильных людей планеты.

    «Невероятный рекорд усложнялся тем, что впервые в истории спорта экстремалу было необходимо разрушать предметы в рамках установленного лимита времени, хотя надуваться до разрыва те же медицинские грелки могут как секунды, так и более минуты каждая», — сказал Шивляков.

    Рекорд зафиксирован международным богатырским движением «Сильнейшая нация мира» и признан Международной федерацией стронгмена World Strongman.

    «Ещё никто ранее не разрушал такое количество предметов подряд с учётом установленного лимита времени, особенно медицинских грелок. То, что сделал Сергей, впечатляюще даже для маститых профессионалов», — отметил Шивляков.

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