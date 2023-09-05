Осенние пробки пришли в Петербург

Загруженность дорог Петербурга к 8:30 достигла 6 баллов по шкале «Яндекса». Это на 2–3 балла выше, чем было в это время летом. Однако для осени это нормальный показатель.
Неожиданно плотное движение сервис фиксирует на Приморском проспекте. Загруженность магистрали в центр — 9 баллов, что на 6 баллов выше обычного. Также пробки наблюдаются на набережных, на Заневском проспекте, на Энгельса, Маршала Блюхера и других магистралях.
1 сентября утренний максимум составил 4 балла, а в понедельник, 4 сентября, уже 6 баллов. Вчера вечером максимальная загруженность составила 7 баллов — на 1 балл больше обычного.