Нейтрально и молча. World Aquatics допустила российских пловцов к соревнованиям, но запретила им общаться с прессой

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) запретила российским и белорусским спортсменам общаться с прессой во время турниров, сообщает 4 сентября официальный сайт федерации.



Это ограничение указано в списке условий. Объявлено, что спортсмены и персонал не получат допуск в микст-зоны и на пресс-конференции, также им не разрешается давать какие-либо комментарии СМИ во время соревнований.



Напомним, ранее стало известно, что World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, но с массой оговорок.

