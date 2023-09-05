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    Нейтрально и молча. World Aquatics допустила российских пловцов к соревнованиям, но запретила им общаться с прессой

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    Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) запретила российским и белорусским спортсменам общаться с прессой во время турниров, сообщает 4 сентября официальный сайт федерации.

    Это ограничение указано в списке условий. Объявлено, что спортсмены и персонал не получат допуск в микст-зоны и на пресс-конференции, также им не разрешается давать какие-либо комментарии СМИ во время соревнований.

    Напомним, ранее стало известно, что World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, но с массой оговорок.

    Участие пловцов разрешено только в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях, где результат определяется действиями одного спортсмена.

    Таким образом, российским и белорусским спортсменам не будет позволено выступать в соревнованиях пар и команд в дисциплинах, таких как синхронное плавание, водное поло, синхронные прыжки в воду и эстафеты в плавании.

    Во время турниров запрещается демонстрация флагов, гербов, национальных цветов России и Белоруссии и исполнение гимнов стран.

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