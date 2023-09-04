Российских пловцов допустили до участия в международных соревнованиях. Но есть нюанс

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) опубликовала критерии допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Согласно официальному заявлению организации, их участие разрешено только в индивидуальных соревнованиях, где результат определяется действиями одного спортсмена.
«Индивидуальным нейтральным спортсменам будет разрешено участвовать только в соревнованиях, где время или результат определяются выступлениями одного спортсмена. Максимум одному нейтральному спортсмену из России и Белоруссии разрешено принимать участие во всемирных соревнованиях», — заявили в федерации.
Таким образом, российским и белорусским спортсменам не будет позволено выступать в соревнованиях пар и команд в дисциплинах, таких как синхронное плавание, водное поло, синхронные прыжки в воду и эстафеты в плавании.
28 марта исполнительный комитет МОК предложил международным федерациям допустить до соревнований атлетов из России, не поддерживавших специальную военную операцию на Украине, под нейтральным флагом. Однако организация настаивает на том, чтобы не допускать к участию в турнирах спортсменов, имеющих связи с военными или силовыми структурами.