Российских пловцов допустили до участия в международных соревнованиях. Но есть нюанс

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) опубликовала критерии допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Согласно официальному заявлению организации, их участие разрешено только в индивидуальных соревнованиях, где результат определяется действиями одного спортсмена.



«Индивидуальным нейтральным спортсменам будет разрешено участвовать только в соревнованиях, где время или результат определяются выступлениями одного спортсмена. Максимум одному нейтральному спортсмену из России и Белоруссии разрешено принимать участие во всемирных соревнованиях», — заявили в федерации.