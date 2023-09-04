Шойгу рассказал про «яростные атаки» Украины: новости СВО за 4 сентября

ВСУ «яростно» атакует Россию в течение последних десяти дней, заявил министр обороны Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 4 сентября.



Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку Сегодня в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Главы государств обсудили актуальные вопросы, связанные с украинским кризисом.

— Не обойдем вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом. Я знаю, что вы намерены поднять вопросы о зерновой сделке, мы открыты для переговоров по этому вопросу, — заявил Владимир Путин в ходе переговоров.



Помимо зерновой сделки, главы государств обсудили создание газового хаба в Турции и запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в 2024 году. После публичных переговоров Путин и Эрдоган продолжили общение в формате рабочего обеда. В завершение мероприятия президент России вновь высказался о готовности возобновить зерновую сделку. — Россия будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, — заявил Владимир Путин. Президент Турции добавил, что Анкара готова взять на себя посредничество по Украине. По итогу переговоров никаких документов главы государств не подписали.

О чем еще заявил Владимир Путин:

Украина предпринимает попытки атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток» с помощью беспилотников, которые направляются из украинских черноморских портов; Россия готова транзитом поставлять газ через Турцию в другие страны; Россия может отправить на экспорт до 60 млн тонн зерновых в этом году; прекращение зерновой сделки не отразилось на глобальных продовольственных рынках, цены продолжают снижаться; с Россией никто не обсуждал новые мирные инициативы по Украине, а предыдущие Киев «выбросил на свалку».



Шойгу рассказал про «яростные атаки» Украины Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что контрнаступление Украины провалилось. Такой вывод он сделал после переговоров Путина и Эрдогана в Сочи.

— Могу подтвердить, что контрнаступление Украины — это провал, — заявил Сергей Шойгу.

Министр обороны также заявил, что последние 10 дней ВСУ совершают «яростные атаки». За последнюю неделю Российские военные уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ.

Отвечая на вопрос о возможных учениях России и КНДР, Сергей Шойгу отметил, что проведение совместных учений обсуждается.



Министру обороны также задали вопрос о том, ведется ли в отношении генерала Сергея Суровикина расследование. Сергей Шойгу не стал отвечать на этот вопрос. Напомним, что в августе Суровикина освободили от должности командующего ВКС. Зеленский уволил министра обороны Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. Как заявил Зеленский в своем телеграм-канале, эту должность займет глава фонда госимущества Рустем Умеров.

— Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом, — написал президент Украины.



После заявления Зеленского Алексей Резников подал в Верховную раду заявление об отставке. Министр обороны не раз попадал в скандалы — в январе издание УНИАН обвинило Резникова в закупке продуктов для армии втридорога. А в августе 2023 года выяснилось, что Минобороны Украины должно было закупить партию зимних курток на сумму 142 тысячи долларов, которая впоследствии выросла до 421 тысячи долларов.

Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста Польша передала Киеву украинцев призывного возраста. Как сообщает издание Rzeczpospolita, Варшава передала на Украину мужчин, занимавшихся переправкой нелегалов в Европу.



— Часть украинцев уже передана Польшей службам в Киеве, — заявили в издании.

В статье сообщается, что в Польшу въехали и бесследно исчезли порядка 80 тысяч украинцев. При этом отправить их всех обратно на Украину не так просто: необходимо, чтобы Киев выписал международный ордер на розыск и арест каждого человека. В случае если полиция Польши задерживает украинца, объявленного в международный розыск, решение об его экстрадиции принимает польский суд.



Суд Москвы оштрафовал Tinder и Twitch на десятки миллионов рублей В Москве суд оштрафовал компанию владельца сайта-знакомств Tinder на 10 миллионов рублей. Match Groop LLC признана виновной за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Роскомнадзор еще в мае направил письмо Tinder с требованием выполнить закон о персональных данных, но компания требование проигнорировала.

Также сегодня за аналогичное нарушение оштрафовали и сервис Twitch — за повторный отказ локализовать данные граждан России компанию наказали штрафом в размере 13 миллионов рублей.

Московские школы и ТЦ «заминировали» из Украины В Москве все школы и торговые центры получили сообщения о минировании от анонима. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб столицы, эвакуации не было. По предварительной информации, о минировании сообщили с территории Украины.

Ложная информация о минировании регулярно поступает в учреждения Москвы с конца 2019 года. В прошлом месяце из-за сообщений о минировании дважды за день эвакуировали парк «Зарядье».



Украина сообщила, что в Румынии упал российский беспилотник — Румыния всё отрицает 4 сентября спикер МИД Украины Олег Ниоленко написал о падении российских «Шахедов» на территории Румынии в своих соцсетях. Он утверждал, что беспилотники упали во время атаки Измаильского порта. Однако Минобороны Румынии опровергло это заявление, опубликовав опровержение на своем сайте.

— Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию в публичном пространстве о так называемой ситуации, произошедшей в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники якобы упали на территорию Румынии, — заявили в Минобороны Румынии.

Ведомство подчеркнуло, что российские атаки беспилотников никогда не представляли военной угрозы территории Румынии. В Минобороны также добавили, что с бдительностью отслеживают ситуацию с дронами.

