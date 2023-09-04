«Россия продала нефть и газ за резаную бумагу». Экономисты — о том, как индийская валюта повлияла на падение рубля

Российская экономика переживает не лучшие времена: продукты стремительно дорожают. Не так давно стоимость куриного мяса в стране достигла исторического максимума, а эксперты предупредили о возможном подорожании гречки и зарубежных вин.
Одной из причин ослабления рубля можно назвать зависшие рупии, пишет РБК со ссылкой на экс-главу Минфина Михаила Задорнова. По его словам, Россия поставила в Индию нефтепродукты на сумму более
Мы решили обсудить с экспертами, почему это произошло и действительно ли рубль находится в такой сильной зависимости от индийской валюты. Рассказываем, что происходило с нашей экономикой этим летом.
Что случилось с рублем
В Индии действительно «застряло» большое количество выручки от экспорта, но это могло произойти «неслучайно», рассказал MSK1.RU экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
— Можно было предусмотреть такие механизмы расчета за российскую нефть и нефтепродукты, которые не привели бы к такому застреванию денег, — считает он. — При этом практически все крупные экспортеры стараются не возвращать в Россию валютную выручку.
По его словам, еще в прошлом году действовало правило об обязательной продаже 80% выручки. Позднее этот процент стал снижаться.
— В итоге финансовый бизнес и часть экспортеров, в первую очередь металлургов, пролоббировали в правительстве отмену этих норм. После этого рубль начал валиться, даже после того как мировые цены на нефть пошли вверх. Это была ситуация июля-августа 2023 года: нефть дорожала, а рубль падал, показывая самые нижние точки, — рассказал Колташов.
«У нас зафиксировалась сильная инфляция, и нас ждет дальнейшее повышение цен. Рубль должен был укрепляться, но он, наоборот, был обвален»
Василий Колташов, экономист
Главная проблема рупий заключается в том, что эта валюта мало кому интересна за пределами Индии, которая не готова выводить деньги, считает кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака.
— Если мы продаем товары за рупии, то единственный вариант — покупать индийские товары, среди которых не так много тех, что интересны России, — сказал он в разговоре с корреспондентом MSK1.RU. — Поэтому эти деньги зависают на счетах в Индии.
Зачем Россия покупает индийскую валюту
Россия пошла на такой шаг из-за внешнеполитических событий, заявил MSK1.RU экономист, управляющий фондом стратегического управления «МДГ» Дмитрий Потапенко.
— Мы не так вольны распоряжаться нефтью и газом. Многие просто не покупают [российские рубли], — сказал он. — Мы вынуждены из-за внешней политики реализовывать товар тем, кто готов его купить и, например, перепродать.
Предприниматель отметил, что ни в одном другом государстве не принимают рупии, поэтому их невозможно реализовать как-то иначе.
— Вы получаете резанную бумагу, которую не можете реализовать. Что с этой бумагой делать? Вы получаете платежное средство, с которым ничего не можете сделать, — объяснил он. — Рупии нигде не применяются, ни в какой стране мира, кроме Индии.
«Россия продала нефть и газ за резаную бумагу»
Дмитрий Потапенко, экономист
Как это влияет на курс
Курс рубля по отношению к евро и доллару по-прежнему находится в плачевном состоянии, отметил Кульбака.
— Этот курс берется от того, что в Россию поступают доллары или евро в результате международной торговли. Российские экспортеры выручают за свои товары доллары и евро, которые идут в Россию на валютный рынок. Туда в свою очередь приходят фирмы и организации, которым нужны доллары и евро для импорта, — рассказал он. — Если мы хотим инвестировать в зарубежные страны, нам нужны доллары и евро. Так рождается спрос на данные валюты. Чем он больше, тем дешевле рубль.
Кульбака отметил, что в том случае, если Россия продолжит продавать товары за рупии, рубль снова может ослабеть.
— Представьте, что наши компании вместо долларов и евро начинают получать за свои товары рупии. Количество долларов и евро уменьшается. Если мы продаем товары за рупии, значит, доллар и евро в страну не поступают, и курс растет, — добавил эксперт.
Недавнее укрепление курса рубля произошло в том числе после того продажи валютной выручки экспортерами, рассказал корреспонденту MSK1.RU экономист Василий Колташов.
— От позорного уровня — 100 рублей за доллар — мы ушли к уровню 95 рублей за доллар. Но полноценным укреплением это считаться не может, — сказал он. — Для настоящего укрепления необходимо иметь другую практику в отношении компаний, фирм работающих в России.
Что можно с этим сделать
Проблема торговли с Индией состоит в том, что мы очень много туда поставляем и мало покупаем, отметил Колташов.
— В теории Индия могла бы стать для нас зимним курортом. Большое количество россиян по льготным турам могло бы ездить в систему отелей, санитарные условия которых контролировались бы российскими турфирмами в партнерстве с индийскими. Россияне бы отдыхали там и тратили деньги, — рассказал экономист.
«Россиянам нужен безопасный зимний морской курорт»
Василий Колташов, экономист
По его словам, это помогло бы исправить финансовую ситуацию и накопленные рупии начали бы наконец тратиться.
— Если мы оставляли в Турции ежегодно
25 лет назад, в августе 1998 года, в России случился дефолт. Тогда страна столкнулась с одним из самых серьезных экономических кризисов. Мы поговорили с экспертами о том, насколько эта ситуация похожа на нынешнее состояние российской экономики, и узнали, ждать ли нам повторения дефолта.
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