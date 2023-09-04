«Россия продала нефть и газ за резаную бумагу». Экономисты — о том, как индийская валюта повлияла на падение рубля

На падение рубля повлияло большое количество «застоявшихся» в России индийских рупий Фото: Дмитрий Гладышев / Городские порталы Поделиться Поделиться





Российская экономика переживает не лучшие времена: продукты стремительно дорожают. Не так давно стоимость куриного мяса в стране достигла исторического максимума, а эксперты предупредили о возможном подорожании гречки и зарубежных вин.



Одной из причин ослабления рубля можно назвать зависшие рупии, пишет РБК со ссылкой на экс-главу Минфина Михаила Задорнова. По его словам, Россия поставила в Индию нефтепродукты на сумму более 30 миллиардов долларов, а импорт из той же страны оценивается только в 6–7 миллиардов долларов в год. При этом наше правительство не может вернуть оставшиеся рупии, поскольку это неконвертируемая валюта.

Мы решили обсудить с экспертами, почему это произошло и действительно ли рубль находится в такой сильной зависимости от индийской валюты. Рассказываем, что происходило с нашей экономикой этим летом.

Что случилось с рублем В Индии действительно «застряло» большое количество выручки от экспорта, но это могло произойти «неслучайно», рассказал MSK1.RU экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. — Можно было предусмотреть такие механизмы расчета за российскую нефть и нефтепродукты, которые не привели бы к такому застреванию денег, — считает он. — При этом практически все крупные экспортеры стараются не возвращать в Россию валютную выручку. По его словам, еще в прошлом году действовало правило об обязательной продаже 80% выручки. Позднее этот процент стал снижаться.

— В итоге финансовый бизнес и часть экспортеров, в первую очередь металлургов, пролоббировали в правительстве отмену этих норм. После этого рубль начал валиться, даже после того как мировые цены на нефть пошли вверх. Это была ситуация июля-августа 2023 года: нефть дорожала, а рубль падал, показывая самые нижние точки, — рассказал Колташов.

«У нас зафиксировалась сильная инфляция, и нас ждет дальнейшее повышение цен. Рубль должен был укрепляться, но он, наоборот, был обвален» Василий Колташов, экономист

Главная проблема рупий заключается в том, что эта валюта мало кому интересна за пределами Индии, которая не готова выводить деньги, считает кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака.



— Если мы продаем товары за рупии, то единственный вариант — покупать индийские товары, среди которых не так много тех, что интересны России, — сказал он в разговоре с корреспондентом MSK1.RU. — Поэтому эти деньги зависают на счетах в Индии.

Зачем Россия покупает индийскую валюту Россия пошла на такой шаг из-за внешнеполитических событий, заявил MSK1.RU экономист, управляющий фондом стратегического управления «МДГ» Дмитрий Потапенко.

— Мы не так вольны распоряжаться нефтью и газом. Многие просто не покупают [российские рубли], — сказал он. — Мы вынуждены из-за внешней политики реализовывать товар тем, кто готов его купить и, например, перепродать. Предприниматель отметил, что ни в одном другом государстве не принимают рупии, поэтому их невозможно реализовать как-то иначе. — Вы получаете резанную бумагу, которую не можете реализовать. Что с этой бумагой делать? Вы получаете платежное средство, с которым ничего не можете сделать, — объяснил он. — Рупии нигде не применяются, ни в какой стране мира, кроме Индии.

«Россия продала нефть и газ за резаную бумагу» Дмитрий Потапенко, экономист

Как это влияет на курс Курс рубля по отношению к евро и доллару по-прежнему находится в плачевном состоянии, отметил Кульбака. — Этот курс берется от того, что в Россию поступают доллары или евро в результате международной торговли. Российские экспортеры выручают за свои товары доллары и евро, которые идут в Россию на валютный рынок. Туда в свою очередь приходят фирмы и организации, которым нужны доллары и евро для импорта, — рассказал он. — Если мы хотим инвестировать в зарубежные страны, нам нужны доллары и евро. Так рождается спрос на данные валюты. Чем он больше, тем дешевле рубль.

Кульбака отметил, что в том случае, если Россия продолжит продавать товары за рупии, рубль снова может ослабеть. — Представьте, что наши компании вместо долларов и евро начинают получать за свои товары рупии. Количество долларов и евро уменьшается. Если мы продаем товары за рупии, значит, доллар и евро в страну не поступают, и курс растет, — добавил эксперт. Недавнее укрепление курса рубля произошло в том числе после того продажи валютной выручки экспортерами, рассказал корреспонденту MSK1.RU экономист Василий Колташов. — От позорного уровня — 100 рублей за доллар — мы ушли к уровню 95 рублей за доллар. Но полноценным укреплением это считаться не может, — сказал он. — Для настоящего укрепления необходимо иметь другую практику в отношении компаний, фирм работающих в России. Что можно с этим сделать Проблема торговли с Индией состоит в том, что мы очень много туда поставляем и мало покупаем, отметил Колташов.

— В теории Индия могла бы стать для нас зимним курортом. Большое количество россиян по льготным турам могло бы ездить в систему отелей, санитарные условия которых контролировались бы российскими турфирмами в партнерстве с индийскими. Россияне бы отдыхали там и тратили деньги, — рассказал экономист.

«Россиянам нужен безопасный зимний морской курорт» Василий Колташов, экономист

По его словам, это помогло бы исправить финансовую ситуацию и накопленные рупии начали бы наконец тратиться.



— Если мы оставляли в Турции ежегодно 10 миллиардов долларов, что нам мешает оставлять похожую сумму в Индии? Это начнет исправлять баланс. Тогда будут осуществляться активные перелеты в Индию, обмен необходимых нам услуг на товары, — заключил Колташов.



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