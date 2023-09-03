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    «Насколько возможно жить в такой ситуации?» Спустя сутки после пожара на Северном проспекте часть дома стоит без электричества

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    12 комментариев

    Коммунальные лишения вынуждены испытывать жители многоэтажки на Северном проспекте после пожара в одной из квартир. В части дома нет электричества, с водой тоже проблемы.

    Фото: читатель «Фонтанки» Вадим
    Фото: читатель «Фонтанки» Вадим
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    Как рассказал «Фонтанке» читатель Вадим 3 сентября, его квартира находится под сгоревшей. После тушения пожара пол затопило, воды стояло 10 сантиметров. В части дома выключили электричество, а также перекрыт один стояк. На кухнях нет воды.

    «У нас электроплиты, соответственно не поесть, не попить. Насколько возможно жить в такой ситуации? Я не очень понимаю. Нам пришлось уехать», — добавил петербуржец.

    В ТСЖ уточнили, что в правом крыле парадной уже вернули электричество. «Всё левое крыло без света. Перспективы призрачные, щитки не только залиты, но и выгорели», — добавили там.

    Пожар в квартире на последнем этаже на Северном проспекте, 14/2 тушили накануне. В огне погибла пенсионерка.

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    Комментарии 12

    Гость03 Сен 2023 в 20:43
    Радуйтесь, что пока так
    +0−1
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