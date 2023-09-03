«Насколько возможно жить в такой ситуации?» Спустя сутки после пожара на Северном проспекте часть дома стоит без электричества

Коммунальные лишения вынуждены испытывать жители многоэтажки на Северном проспекте после пожара в одной из квартир. В части дома нет электричества, с водой тоже проблемы.

Как рассказал «Фонтанке» читатель Вадим 3 сентября, его квартира находится под сгоревшей. После тушения пожара пол затопило, воды стояло 10 сантиметров. В части дома выключили электричество, а также перекрыт один стояк. На кухнях нет воды.

«У нас электроплиты, соответственно не поесть, не попить. Насколько возможно жить в такой ситуации? Я не очень понимаю. Нам пришлось уехать», — добавил петербуржец.

В ТСЖ уточнили, что в правом крыле парадной уже вернули электричество. «Всё левое крыло без света. Перспективы призрачные, щитки не только залиты, но и выгорели», — добавили там.

