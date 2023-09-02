На севере Петербурга полыхала квартира, без жертв не обошлось

Трёхкомнатная квартира сгорела в Выборгском районе Петербурга 2 сентября. Пожар, за тушением которого следили очевидцы, оказался смертельным.
По данным ГУ МЧС по Петербургу, квартира на Северном проспекте, 14/2, загорелась около 15:40. Огонь распространился на 43 квадратных метра. В соцсетях показали охваченную пламенем лоджию на последнем этаже, которому спасатели тянули лестницы.
К тушению привлекли 17 человек личного состава. На Северном проспекте они работали более двух часов.
«В 18:05 пожар ликвидирован, — сообщили в ведомстве. — Погиб один человек».