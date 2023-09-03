Жена ошибочно «похороненного» актера Алексея Янина написала заявление в полицию

Дарья Янина рассказала журналистам, как именно получила недостоверную информацию о смерти супруга. О том, что мужа якобы больше нет, ей по телефону рассказали ритуальные агенты, сообщает «Москва 24».



С родителями Алексея Янина, видимо, говорили те же люди. Родственники пребывали в уверенности, что их близкого человека не стало, пока с ними не связался главврач НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и не опроверг информацию. На звонивших уже написано заявление в полицию.



В то же время, по информации телеграм-каналов, которые цитирует «Российская газета», ритуальных услуг по телефону женщине не предлагали, а представились звонившие сотрудниками НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

