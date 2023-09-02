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    Скончался актер РАМТа и популярных сериалов Алексей Янин. Ему было лишь 40

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    6 комментариев

    Актер Алексей Янин, снимавшийся в сериалах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Дочки-матери», «С.С.Д.», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Опережая выстрел» и других, скончался после долгих лет борьбы за жизнь. Об этом сообщается на сайте Российского академического молодежного театра 2 сентября.

    «Последние 8 лет Алексей Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта (все эти годы театр и коллеги оказывали посильную помощь Алексею и его семье), в марте ему исполнилось всего 40», — говорится в объявлении.

    Янин был выпускником Театрального училища имени Щепкина и сразу пришел в театр, где сыграл ряд ярких ролей, в том числе в спектаклях «Берег утопии» (Саша Герцен), «Золушка» (Принц), «Дон Кихот» (Карраско), «Повелитель мух» (Ральф и Морис). В спектакле «Подходцев и двое других» Алексей репетировал одну из главных ролей.

    Ему была проведена операция, он долгое время находился в коме в стабильно тяжелом состоянии. Заметные улучшения наступили через несколько лет, но полностью восстановиться актер так и не смог.

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    Комментарии 6

    Гость02 Сен 2023 в 13:47
    Обидел Вову.......
    +1−3
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