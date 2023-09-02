«Это просто крик души». Жена Алексея Янина узнала, что он не умер

Актриса Дарья Янина (Клюшникова) сообщила в соцсетях 2 сентября, что информация о смерти актера Алексея Янина, которую семье утром сообщили представители НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, оказалась ошибочной.



«Друзья. Это просто крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация», — написала она.



По её словам, новость, полученная от представителей НИИ «оказалась ошибкой».



«Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации в коме, но он жив», — добавила супруга актера.



Дарья Клюшникова, после замужества взявшая фамилию Янина, — певица, была финалисткой и самой юной участницей телепроекта «Первого канала» «Фабрика звёзд-5». Воспитывает их с Алексеем общего сына.

