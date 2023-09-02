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    «Это просто крик души». Жена Алексея Янина узнала, что он не умер

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    Актриса Дарья Янина (Клюшникова) сообщила в соцсетях 2 сентября, что информация о смерти актера Алексея Янина, которую семье утром сообщили представители НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, оказалась ошибочной.

    «Друзья. Это просто крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация», — написала она.

    По её словам, новость, полученная от представителей НИИ «оказалась ошибкой».

    «Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации в коме, но он жив», — добавила супруга актера.

    Дарья Клюшникова, после замужества взявшая фамилию Янина, — певица, была финалисткой и самой юной участницей телепроекта «Первого канала» «Фабрика звёзд-5». Воспитывает их с Алексеем общего сына.

    Актер Российского академического молодежного театра, а также исполнитель ролей в популярных сериалах, Алексей Янин 8 лет назад пережил инсульт, ему сделали операцию, он побывал в коме и, несмотря на реабилитации, не смог в достаточной мере восстановиться.

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