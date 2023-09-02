Женщина погибла в лесу под Волосово. 84-летний мужчина под Тосно блуждал 35 часов

Спасатели и добровольцы ПСО "Экстремум" больше двух часов искали пожилую женщину в лесах Волосовского района Ленобласти. Мужчину в Тосненском районе нашли.

Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти 2 сентября, накануне сигнал о помощи поступил из деревни Терпилицы. Женщина из-за плохого самочувствия не могла самостоятельно выбраться из лесного массива. Во время поисков выяснилось, что пенсионерку уже нашли грибники, к тому моменту она была мертва. По разным данным, женщине 71 или 77 лет. Как пишет 47news, она позвонила родным и сказала, что ей стало плохо, после чего перестала отвечать по телефону. Сигнал о помощи поступил спасателям около 17 часов, поисковая операция завершилась около 19:30. Тело женщины спасатели вынесли из леса и передали полиции.



В тот же день у поселка Ульяновка Тосненского района заблудился мужчина преклонного возраста. Ночь он провёл в лесу, сообщает Аварийно-спасательная служба. Сегодня сотрудники поисково-спасательного отряда Тосно и ПСО «Отклик» нашли его и вернули домой. По данным 47news, мужчине 84 года. Он вышел из коттеджного поселка вчера около 6 часов утра, телефон с собой не взял. Родственники объяснили, что он очень хорошо знал местность. Удалось найти его сегодня около 16:30.

