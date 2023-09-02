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    Женщина погибла в лесу под Волосово. 84-летний мужчина под Тосно блуждал 35 часов

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    Спасатели и добровольцы ПСО "Экстремум" больше двух часов искали пожилую женщину в лесах Волосовского района Ленобласти. Мужчину в Тосненском районе нашли.

    Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти 2 сентября, накануне сигнал о помощи поступил из деревни Терпилицы. Женщина из-за плохого самочувствия не могла самостоятельно выбраться из лесного массива. Во время поисков выяснилось, что пенсионерку уже нашли грибники, к тому моменту она была мертва. По разным данным, женщине 71 или 77 лет. Как пишет 47news, она позвонила родным и сказала, что ей стало плохо, после чего перестала отвечать по телефону. Сигнал о помощи поступил спасателям около 17 часов, поисковая операция завершилась около 19:30. Тело женщины спасатели вынесли из леса и передали полиции.

    В тот же день у поселка Ульяновка Тосненского района заблудился мужчина преклонного возраста. Ночь он провёл в лесу, сообщает Аварийно-спасательная служба. Сегодня сотрудники поисково-спасательного отряда Тосно и ПСО «Отклик» нашли его и вернули домой. По данным 47news, мужчине 84 года. Он вышел из коттеджного поселка вчера около 6 часов утра, телефон с собой не взял. Родственники объяснили, что он очень хорошо знал местность. Удалось найти его сегодня около 16:30.

    «Отправляясь в лес, обязательно предупреждайте о своем походе близких, возьмите с собой заряженный мобильный телефон для связи и старайтесь одеваться в яркие цвета, чтобы вас было легче найти», - советуют спасатели.

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