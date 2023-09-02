Умер миллиардер Аль-Файед, расследовавший смерть принцессы Дианы

В Лондоне в возрасте 94 лет скончался египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед. Его старший сын Доди встречался с принцессой Дианой после ее развода.



Как передаёт 2 сентября Sky News, бизнесмен «мирно скончался от старости» 30 августа. 1 сентября его похоронили в центральной мечети Лондона.



Информация о смерти миллиардера появилась через день после 26-й годовщины со дня гибели его сына Доди Аль-Файеда и принцессы Дианы в Париже в 1997 году. Мохаммед считал, что ДТП было подстроено. В течение 10 лет после аварии он вёл частное расследование причин трагедии, а также масштабную общественную кампанию для прояснения причастности королевской семьи и британских спецслужб.

