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    Умер миллиардер Аль-Файед, расследовавший смерть принцессы Дианы

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    В Лондоне в возрасте 94 лет скончался египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед. Его старший сын Доди встречался с принцессой Дианой после ее развода.

    Как передаёт 2 сентября Sky News, бизнесмен «мирно скончался от старости» 30 августа. 1 сентября его похоронили в центральной мечети Лондона.

    Информация о смерти миллиардера появилась через день после 26-й годовщины со дня гибели его сына Доди Аль-Файеда и принцессы Дианы в Париже в 1997 году. Мохаммед считал, что ДТП было подстроено. В течение 10 лет после аварии он вёл частное расследование причин трагедии, а также масштабную общественную кампанию для прояснения причастности королевской семьи и британских спецслужб.

    В Лондон Мохаммед Аль-Файед переехал в 1960-х годах, он был владельцем футбольного клуба Fulham и универмага «Хэрродс».

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    МиллиардерПринцесса Диана
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