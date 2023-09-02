На Руднева петербуржцу проломили голову утюгом

В Елизаветинской больнице спасают мужчину, который получил серьёзные травмы головы в собственной квартире в Выборгском районе Петербурга. В качестве оружия против него применили утюг. Подробности стали известны «Фонтанке» 2 сентября
33-летнего жителя девятиэтажки на улице Руднева госпитализировали в последний день лета. В бедственном положении его нашла племянница. Она же рассказала полицейским, что дядю бил знакомый.
Пострадавшего увезли в больницу в тяжёлом состоянии с кровоизлиянием. У него открытая черепно-мозговая травма, многооскольчатый перелом височной кости, сломана скула.
Подозреваемому 44 года. Почти всю сознательную жизнь он живёт от срока к сроку. В анамнезе преимущественно грабежи и кражи. За последнюю известную судили в 2020 году, приговорив к трём годам лишения свободы. Оказавшись на воле, обосновался в Юнтолово и пока оставался под административным надзором.
Вечером 31 августа мужчину потянуло на место преступления. Наряд полиции задержал его при патрулировании неподалёку от дома потерпевшего.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК). Подозреваемый задержан на двое суток, утюг и другие предметы, имеющие доказательное значение, изъяты.