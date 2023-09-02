На Руднева петербуржцу проломили голову утюгом

В Елизаветинской больнице спасают мужчину, который получил серьёзные травмы головы в собственной квартире в Выборгском районе Петербурга. В качестве оружия против него применили утюг. Подробности стали известны «Фонтанке» 2 сентября



33-летнего жителя девятиэтажки на улице Руднева госпитализировали в последний день лета. В бедственном положении его нашла племянница. Она же рассказала полицейским, что дядю бил знакомый.



Пострадавшего увезли в больницу в тяжёлом состоянии с кровоизлиянием. У него открытая черепно-мозговая травма, многооскольчатый перелом височной кости, сломана скула.

