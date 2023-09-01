Силуанов: Минфин выступает за ужесточение валютного контроля, ЦБ — наоборот

Министерство финансов России выступает за более жесткий валютный контроль в текущей ситуации, но пока ищет консенсус по этому вопросу с Центробанком. Об этом 1 сентября на конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра» заявил глава Минфина Антон Силуанов.



По его словам, раньше ЦБ жестко отстаивал тему валютного контроля, а у Минфина был более либеральный взгляд на этот счет. Теперь же ведомство выступает за более жесткий контроль за валютными потоками, Банк России занимает больше либеральную позицию. Однако оба ведомства находятся в поиске совместного решения. «Мы его [консенсус] ищем. А кто ищет, тот всегда найдет», — цитирует его ТАСС.

