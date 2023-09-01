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    Силуанов: Минфин выступает за ужесточение валютного контроля, ЦБ — наоборот

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    Министерство финансов России выступает за более жесткий валютный контроль в текущей ситуации, но пока ищет консенсус по этому вопросу с Центробанком. Об этом 1 сентября на конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра» заявил глава Минфина Антон Силуанов.

    По его словам, раньше ЦБ жестко отстаивал тему валютного контроля, а у Минфина был более либеральный взгляд на этот счет. Теперь же ведомство выступает за более жесткий контроль за валютными потоками, Банк России занимает больше либеральную позицию. Однако оба ведомства находятся в поиске совместного решения. «Мы его [консенсус] ищем. А кто ищет, тот всегда найдет», — цитирует его ТАСС.

    Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор считает меры валютного контроля необходимыми, но не хочет создавать дополнительные сложности для субъектов экономики. Поэтому нужно искать, как можно их «поднастроить».

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