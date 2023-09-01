К жуткому лобовому ДТП на трассе «Нарва» привел обгон

Стали известны подробности смертельной аварии на трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти. В ней погиб водитель легковой машины.
В 7:12 на 68-м километре автодороги А-180 «Нарва» 44-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter, следуя в сторону Кингисеппа, при обгоне попутной машины лоб в лоб столкнулся с LADA Priora под управлением 30-летнего водителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. «Ладу» от удара едва не сплющило вдвое.
Водитель отечественной машины от полученных травм скончался на месте. Ранее сообщалось также об одном пострадавшем. Полиция ведет проверку по факту произошедшего и устанавливает все обстоятельства аварии.