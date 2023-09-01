Водитель «Приоры» погиб в лобовом ДТП на трассе «Нарва» в Ленобласти

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти утром 1 сентября. Тело погибшего из покореженной машины пришлось доставать спасателям.
Около половины восьмого часа утра на 69-м километре автодороги А-128 «Нарва», возле деревни Большое Тешково, лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль LADA Priora и микроавтобус Volkswagen, сообщает 47news со ссылкой на дорожную полицию. На кадрах с места ДТП, опубликованных в группе «Дорожный Контроль Ленинградская Область», видно, что «Ладе» просто вмяло переднюю часть.
В результате аварии 43-летний водитель «Приоры» погиб на месте. Его тело из машины деблокировали спасатели. Еще один участник, 37-летний мужчина, получил серьезные травмы.