«Газпром» увеличил транзит газа через Украину до уровня прошлого декабря

«Газпром» в августе 2023 года нарастил поставки газа в Европу транзитом через территорию Украины до 42,1 млн кубометров в сутки, что соответствует уровню IV квартала 2022 года. Об этом 1 сентября сообщает газета «Ведомости» на основе данных компании и собственных подсчетов.

Всего за август «Газпром» поставил в Европу по этому маршруту 1,3 млрд кубометров газа. Также компания с 1 по 30 августа поставила более 1,5 млрд кубометров газа в Европу по «Турецкому потоку». Как отмечает издание, это новый месячный рекорд. Всего по итогам прошедшего месяца объемы топлива, поставленного «Газпромом» в Европу, могут составить 2,8–2,9 млрд кубометров.