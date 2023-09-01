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    «Газпром» увеличил транзит газа через Украину до уровня прошлого декабря

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    «Газпром» в августе 2023 года нарастил поставки газа в Европу транзитом через территорию Украины до 42,1 млн кубометров в сутки, что соответствует уровню IV квартала 2022 года. Об этом 1 сентября сообщает газета «Ведомости» на основе данных компании и собственных подсчетов.

    Всего за август «Газпром» поставил в Европу по этому маршруту 1,3 млрд кубометров газа. Также компания с 1 по 30 августа поставила более 1,5 млрд кубометров газа в Европу по «Турецкому потоку». Как отмечает издание, это новый месячный рекорд. Всего по итогам прошедшего месяца объемы топлива, поставленного «Газпромом» в Европу, могут составить 2,8–2,9 млрд кубометров.

    При этом опрошенные газетой эксперты считают, что в сентябре-октябре спрос на российский газ в Европе и объем транзита через Украину могут снизиться.

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