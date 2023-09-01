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    Власти Бали рассказали, сколько депортировали россиян

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    Власти Бали раскрыли статистику работы иммиграционных служб и рассказали, сколько они депортировали иностранцев. Значительная часть — россияне.

    Как сообщает 1 сентября The Bali Sun, с начала 2023 года с острова депортировали 213 иностранцев. Из них 59 человек из России. Еще 14 — из США, 13 — из Великобритании, а всего речь идет о 45 странах, вплоть до Нигерии.

    В основном нарушителей выставляют за попытку вести предпринимательскую деятельность или работать при наличии простой туристической визы. Прочих — за неуважение к культуре и религии острова. Например, в этом году депортировали засветившего «нефритовый стержень» россиянина и девушек, которые устроили оскорбительные танцы у храмового комплекса.

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    БалиДепортацияТуристы
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