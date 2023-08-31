Проезд по 24–25-й линиям В. О. закроют на полтора месяца для работ на водопроводе

Реконструкция коммуникаций и ремонт дорог со 2 сентября добавят ограничений движения в Василеостровском, Калининском и Петродворцовом районах Петербурга. На Васильевском одну из улиц перекроют до середины осени, сообщает 31 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



Со 2 сентября по 17 ноября будут реконструировать водопровод на участке 24–25-й линий В. О. от Большого проспекта В. О. до Малого проспекта В. О. В связи с этим до 13 октября перекроют движение по 24–25-й линиям В. О. в направлении от Среднего проспекта В. О. к Малому проспекту В. О. Объезд предусмотрен по Среднему проспекту В. О., улице Шевченко, Малому проспекту В. О. и 19-й линии В. О.