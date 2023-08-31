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    Проезд по 24–25-й линиям В. О. закроют на полтора месяца для работ на водопроводе

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    Реконструкция коммуникаций и ремонт дорог со 2 сентября добавят ограничений движения в Василеостровском, Калининском и Петродворцовом районах Петербурга. На Васильевском одну из улиц перекроют до середины осени, сообщает 31 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    Со 2 сентября по 17 ноября будут реконструировать водопровод на участке 24–25-й линий В. О. от Большого проспекта В. О. до Малого проспекта В. О. В связи с этим до 13 октября перекроют движение по 24–25-й линиям В. О. в направлении от Среднего проспекта В. О. к Малому проспекту В. О. Объезд предусмотрен по Среднему проспекту В. О., улице Шевченко, Малому проспекту В. О. и 19-й линии В. О.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На улице Руставели продолжается ремонт дороги. Новое ограничение движения со 2 по 4 сентября будет введено на участке от проспекта Просвещения до Токсовской улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Петергофе водителей потеснят для реконструкции инженерных сетей. Со 2 по 3 сентября будет закрыт проезд по улице Степана Разина от улицы Беловой до дома 23 по улице Степана Разина. Объехать участок можно будет по улице Беловой, Огородной улице и улице Пугачева.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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