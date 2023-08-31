Беглеца из военной части задержали под Петербургом. Он гулял всё лето

Оперативники уголовного розыска настигли петербуржца, решившего не возвращаться на службу. В части его ждали пять месяцев, стало известно «Фонтанке» 31 августа.



31-летний военнослужащий из Московского района Петербурга служил в Пскове. В середине марта он сорвался в отпуск, но через отведённые на отдых 15 дней к обязанностям так и не приступил.



Когда самоволка затянулась, в отношении мужчины возбудили дело по пятой части статьи 337 УК. Санкции предусматривают от пяти до десяти лет лишения свободы.



Накануне обвиняемого, в июле объявленного в федеральный розыск, задержали в коттеджном посёлке в Лебяжьем в Выборгском районе Ленобласти. После всех формальностей и извещения инициатора розыска, вероятно, отпустили - он под подпиской о невыезде.

