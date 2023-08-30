В Белгородской области новый обстрел. Повреждена ЛЭП, аварийщики ждут отмашку от Минобороны

Под обстрел ВСУ 30 августа попало село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи», — пишет он в своём телеграм-канале.

Без электроснабжения остаются два населённых пункта: Новая Таволжанка частично, а село Муром полностью. По словам Гладкова, аварийные бригады начнут работы по устранению последствий после согласования с Минобороны.

Напомним, Белгородская область с начала СВО регулярно подвергается обстрелам и ударам беспилотников. Вот сводка от Гладкова только за 29 августа. По селу Щетиновка выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка — четыре артиллерийских снаряда, по хутору Варишкин — два. В Волоконовском районе из миномета дважды обстреляли окраину хутора Плотвянка. В Грайворонском городском округе в посёлке Горьковский с БПЛА сброшен осколочный боеприпас. По окраине села Новостроевка-Вторая выпущено два минометных снаряда, по окраинам сел Дроновка и Смородино — шесть и три минометных снаряда соответственно, по окраине села Безымено — 12. Также окраину Безымено противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В Шебекинском городском округе из артиллерии обстреляли село Середа — установлено 17 прилетов. 10 артиллерийских и 13 минометных снарядов выпущено по селу Новая Таволжанка, по селу Белянка — 15 минометных снарядов, по поселку Красное и хутору Панков — шесть и четыре минометных снаряда соответственно. Никто не пострадал.