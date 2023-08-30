    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, вос

    759мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd95.71eur103.48

    В Белгородской области новый обстрел. Повреждена ЛЭП, аварийщики ждут отмашку от Минобороны

    754
    11 комментариев

    Под обстрел ВСУ 30 августа попало село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи», — пишет он в своём телеграм-канале.

    Без электроснабжения остаются два населённых пункта: Новая Таволжанка частично, а село Муром полностью. По словам Гладкова, аварийные бригады начнут работы по устранению последствий после согласования с Минобороны.

    Напомним, Белгородская область с начала СВО регулярно подвергается обстрелам и ударам беспилотников. Вот сводка от Гладкова только за 29 августа. По селу Щетиновка выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка — четыре артиллерийских снаряда, по хутору Варишкин — два. В Волоконовском районе из миномета дважды обстреляли окраину хутора Плотвянка. В Грайворонском городском округе в посёлке Горьковский с БПЛА сброшен осколочный боеприпас. По окраине села Новостроевка-Вторая выпущено два минометных снаряда, по окраинам сел Дроновка и Смородино — шесть и три минометных снаряда соответственно, по окраине села Безымено — 12. Также окраину Безымено противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В Шебекинском городском округе из артиллерии обстреляли село Середа — установлено 17 прилетов. 10 артиллерийских и 13 минометных снарядов выпущено по селу Новая Таволжанка, по селу Белянка — 15 минометных снарядов, по поселку Красное и хутору Панков — шесть и четыре минометных снаряда соответственно. Никто не пострадал.

    28 августа Гладков заявил о формировании уже второго полка территориальной обороны. К началу августа в регионе набрали восемь батальонов — около трех тысяч человек.

    Ночью 30 августа сразу семь регионов России были атакованы беспилотниками. Атаки были остановлены в Московской, Рязанской, Орловской, Брянской, Калужской областях, в Пскове и под Севастополем. Подробности читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Белгородская областьОбстрел Белгородской области
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close