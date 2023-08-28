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    В Белгородской области начали формировать второй полк самообороны

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    Жители Белгородской области продолжают вступать в ряды самообороны. О формировании второго полка заявил 28 августа Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

    Гладков напомнил, что форма не выдается сразу же после вступления. Для этого нужно показать себя.

    «Если мы увидим, что человек пришел, начал заниматься и делает это добросовестно в течение длительного времени, тогда принимаем решение и обеспечиваем формой и необходимым снаряжением», — уточнил губернатор.

    К началу августа в регионе удалось набрать восемь батальонов территориальной обороны, это около трех тысяч человек.

    Белгородская область с начала специальной военной операции регулярно подвергается обстрелам, в ходе которых получают ранения и погибают местные жители. Прилетают и беспилотники. Перед началом учебного года в школах области подготовили укрытия, а также заклеивают окна специальной бронированной пленкой.

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    Вячеслав ГладковБелгородская областьТерриториальная оборона
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