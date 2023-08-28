В школах Белгорода окна заклеят бронированной пленкой

На окна белгородских школ и детских садов наклеят около 65 тысяч «квадратов» бронированной пленки перед началом учебного года. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает пресс-служба мэрии Белгорода, передает РИА Новости.

В каждой школе, детском саду и техникуме должны быть выполнены требования по оборудованию укрытий, общей антитеррористической безопасности и навыкам оказания первой помощи у педагогов.



Одна из мер безопасности — установка бронированной пленки на окна, укрепление цокольных или подвальных окон мешками с песком.



К очному и смешанному формату обучения допускаются те образовательные учреждения, которые находятся вне 20-километровой приграничной зоны.