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    В школах Белгорода окна заклеят бронированной пленкой

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    На окна белгородских школ и детских садов наклеят около 65 тысяч «квадратов» бронированной пленки перед началом учебного года. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает пресс-служба мэрии Белгорода, передает РИА Новости.

    В каждой школе, детском саду и техникуме должны быть выполнены требования по оборудованию укрытий, общей антитеррористической безопасности и навыкам оказания первой помощи у педагогов.

    Одна из мер безопасности — установка бронированной пленки на окна, укрепление цокольных или подвальных окон мешками с песком.

    К очному и смешанному формату обучения допускаются те образовательные учреждения, которые находятся вне 20-километровой приграничной зоны.

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