Выехал на встречную. Подробности ДТП, в котором погиб бывший глава Тихвинского района

Причиной ДТП, в котором погиб депутат совета депутатов Тихвинского района Ленобласти, бывший глава района Георгий Хухунаишвили, стал выезд на встречную полосу. Детали аварии стали известны «Фонтанке» 29 августа.
ДТП произошло 28 августа около 15:30 на 450-м километре трассы Вологда — Новая Ладога — Усть-Шомушки (Тихвинский район). По предварительной версии, 71-летний депутат на кроссовере Hyundai Tucson выехал на встречную полосу и врезался в тягач FH Truck с полуприцепом под управлением 43-летнего жителя Новгородской области. Хухунаишвили скончался на месте. По информации 47news, ему могло стать плохо за рулём.
По данным «Фонтанки», оба водителя к административной ответственности за нарушения ПДД в этом году не привлекались.
Георгий Хухунаишвили был депутатом с 2005 года, с 2007 по 2009 год он занимал пост главы Тихвинского района. Был последним командиром ныне расформированной военной части под Тихвином. У него осталось двое взрослых сыновей и жена.