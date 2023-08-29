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    Выехал на встречную. Подробности ДТП, в котором погиб бывший глава Тихвинского района

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    Причиной ДТП, в котором погиб депутат совета депутатов Тихвинского района Ленобласти, бывший глава района Георгий Хухунаишвили, стал выезд на встречную полосу. Детали аварии стали известны «Фонтанке» 29 августа.

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    ДТП произошло 28 августа около 15:30 на 450-м километре трассы Вологда — Новая Ладога — Усть-Шомушки (Тихвинский район). По предварительной версии, 71-летний депутат на кроссовере Hyundai Tucson выехал на встречную полосу и врезался в тягач FH Truck с полуприцепом под управлением 43-летнего жителя Новгородской области. Хухунаишвили скончался на месте. По информации 47news, ему могло стать плохо за рулём.

    По данным «Фонтанки», оба водителя к административной ответственности за нарушения ПДД в этом году не привлекались.

    Георгий Хухунаишвили был депутатом с 2005 года, с 2007 по 2009 год он занимал пост главы Тихвинского района. Был последним командиром ныне расформированной военной части под Тихвином. У него осталось двое взрослых сыновей и жена.

    Депутат Георгий Хухунаишвили и глава района Александр Лазаревич
    Депутат Георгий Хухунаишвили и глава района Александр ЛазаревичФото: 47news
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    Депутат Георгий Хухунаишвили и глава района Александр Лазаревич
    Депутат Георгий Хухунаишвили и глава района Александр ЛазаревичФото: 47news

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