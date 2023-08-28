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    Экс-глава Тихвинского района погиб в ДТП

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    В лобовом с ДТП с грузовиком на трассе «Вологда — Новая Ладога» в понедельник, 28 августе, погиб 71-летний депутат Совета депутатов Тихвинского района Георгий Хухунаишвили. Об этом сообщает издание 47news.

    Мужчина был депутатом с 2005 года — он возглавлял Тихвинский район с 2007 по 2009 год. Ранее Хухунаишвили был последним командиром ныне расквартированной военной части под Тихвином.

    ДТП произошло у деревни Усть-Шомушка. По предварительной информации, бывшему главе Тихвинского района могло стать плохо. У погибшего остались жена и двое взрослых сыновей.

    Как писал 47news, грузовой и легковой автомобили столкнулись лоб в лоб.

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