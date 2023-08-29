Специалисты «Ленсвета» спасли ворону от пут цивилизации на проспекте Динамо

Специалисты «Ленсвета» в ночь на 29 августа спасли ворону, застрявшую в проводах на Петроградской стороне. Как стало известно «Фонтанке», птица сама попросила о помощи истошным криком, который услышали неравнодушные люди.



Дело было недалеко от городской клинической больницы №31. Ворона, решившая присесть на провод уличного освещения, не учла, что он витой, и застряла когтями. Тут же принялась кричать. В итоге вызволять пернатую приехала бригада «Ленсвета».