И снова здравствуйте! В Петербург вместе с горожанами возвращаются вечерние пробки

В Петербург с южных пляжей и дачных участков к 1 сентября возвращаются дети, а также их родители. И это уже очень заметно на дорогах.
После летнего затишья 28 августа сервис «Яндекс.Навигатор» к 19:00 оценивал петербургские пробки на
В последний понедельник лета пробки — пусть и не рекордные — к вечеру были уже во всех привычных петербургским водителям местах.
Из-за дорожных работ и ДТП замерла у Сенной площади Садовая — во обоих направлениях.
На Петроградской стороне Каменностровский стоял от улицы Мира и до Песочной набережной, и обратно тоже.
Обводный у Подъездного переулка в сторону Московского проспекта остановило ДТП.
Ну и до сих пор сложно заехать из центра на Большеохтинский мост и мост Александра Невского.