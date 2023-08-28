И снова здравствуйте! В Петербург вместе с горожанами возвращаются вечерние пробки

В Петербург с южных пляжей и дачных участков к 1 сентября возвращаются дети, а также их родители. И это уже очень заметно на дорогах.

После летнего затишья 28 августа сервис «Яндекс.Навигатор» к 19:00 оценивал петербургские пробки на 7 баллов . Это, конечно, не 9 и не 10. Но и вернулись в город пока не все автомобилисты.