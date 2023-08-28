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    И снова здравствуйте! В Петербург вместе с горожанами возвращаются вечерние пробки

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    В Петербург с южных пляжей и дачных участков к 1 сентября возвращаются дети, а также их родители. И это уже очень заметно на дорогах.

    После летнего затишья 28 августа сервис «Яндекс.Навигатор» к 19:00 оценивал петербургские пробки на 7 баллов. Это, конечно, не 9 и не 10. Но и вернулись в город пока не все автомобилисты.

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    В последний понедельник лета пробки — пусть и не рекордные — к вечеру были уже во всех привычных петербургским водителям местах.

    Из-за дорожных работ и ДТП замерла у Сенной площади Садовая — во обоих направлениях.

    На Петроградской стороне Каменностровский стоял от улицы Мира и до Песочной набережной, и обратно тоже.

    Обводный у Подъездного переулка в сторону Московского проспекта остановило ДТП.

    Ну и до сих пор сложно заехать из центра на Большеохтинский мост и мост Александра Невского.

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