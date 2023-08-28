Зеленский рассказал, когда Украина может лишиться поддержки Запада: новости СВО за 28 августа

По словам Зеленского, решающее значение для Украины играет поддержка союзников Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 28 августа .



Уклонистов будут лишать приобретенного гражданства РФ В Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от мобилизации и постановки на воинский учет. Проект внес зампред комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

— Законопроектом предлагается мера в виде прекращения гражданства Российской Федерации в случае, если лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации, не встали на воинский учет в определенное законодательством Российской Федерации время, а также при уклонении от исполнения воинской обязанности, в том числе мобилизации, — говорится в пояснительной записке к проекту.



Автор законопроекта отмечает, что получившие гражданство РФ мигранты зачастую уклоняются от постановки на учет, игнорируя обязанности, которые полагаются гражданам РФ.

Беспилотники вновь атаковали Москву Ночью 28 августа в Москве силами ПВО был уничтожен беспилотник. Об уничтожении БПЛА рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

— Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, — написал мэр Москвы.

Позже атаку подтвердили в Минобороны. По словам ведомства, беспилотник был уничтожен около 4:30. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На этом видео слышно, как взорвался беспилотник SHOT / T.me

ФСБ задержала бывшего сотрудника генконсульства США ФСБ задержала бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке, ему предъявлено обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. О задержании рассказали в пресс-службе ведомства.



ТАСС / T.me

— С сентября 2022 года до момента задержания Шонов Р. Р. за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бёрнстайна Дэвида по сбору информации о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов Президента Российской Федерации в 2024 году , — рассказали в ФСБ.



Как сообщает ТАСС, подозреваемый признал свою вину. ФСБ вызвала на допрос дипломатов, которым задержанный передавал информацию.

Зеленский рассказал о перспективах боевых действий на территории России Президент Украины высказал опасения насчет переноса боевых действий на территорию России. По мнению Зеленского, в таком случае Украина может лишиться поддержки.

— Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни, — заявил Зеленский в интервью на телеканале «Рада».

Зеленский также добавил, что Украине во время боевых действий в решающей степени помогли отношения с союзниками. Он отметил, что партнеры являются частью как любой победы Киева, так и задержки в контрнаступлении.



Парня, осквернившего монумент СВО, заставили извиняться на камеру В Бахчисарае задержали 23-летнего местного жителя, который осквернил монумент, посвященный героям спецоперации. На него возбудили уголовное дело по статье «Вандализм», сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Задержанный признал свою вину и написал явку с повинной. Также силовики опубликовали видеозапись с извинениями, на которой обвиняемый признается, что совершил проступок в состоянии алкогольного опьянения и поддерживает СВО.



МВД по Республике Крым

Несмотря на публичные извинения, задержанному всё еще грозит лишение свободы до трех лет за вандализм.



Криптобиржа Binance запретила российским клиентам покупать валюту Криптобиржа Binance ограничила российским клиентам возможности сервиса: теперь они не могут покупать и продавать любую валюту, кроме рубля. Об этом компания заявила в своем телеграм-канале.

— Пользователи, проживающие в России, могут торговать на Binance P2P только фиатной валютой в рублях. Любые другие фиатные валюты запрещены, — написали представители биржи.



Теперь рубли могут приобрести только пользователи, которые имеют российскую верификацию. Россияне, проживающие в других странах, могут торговать всеми другими валютами, кроме рубля, евро, доллара и гривны.

В марте 2023 года Binance запретила россиянам покупать и продавать доллары и евро через свой сервис. Представитель биржи заявил, что причиной ограничений стал десятый пакет санкций ЕС против России.

Путин не будет отправлять телеграмму с соболезнованиями родным Пригожина Президент Владимир Путин не будет отправлять телеграмму с соболезнованиями родственникам Евгения Пригожина. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



— Президент уже выразил соболезнования его семье, — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что не знает, как будут проходить похороны Пригожина. Он подчеркнул, что формат похорон будет основываться на воле его близких.



Бизнес-джет Евгения Пригожина разбился в Тверской области 23 августа . Помимо основателя ЧВК «Вагнер», в самолете находились еще 9 человек , из них 3 члена экипажа. Вчера медицинская экспертиза подтвердила факт смерти бизнесмена.