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    «У нас все хорошо». Родные экс-министра Ясина прокомментировали сообщение о реанимации

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    В семье Ясиных все хорошо, не стоит «верить в глупости», рассказала в разговоре с «Фонтанкой» 28 августа публицист, правозащитник Ирина Ясина, комментируя появившуюся в СМИ информацию о госпитализации ее отца — бывшего министра экономики РФ Евгения Ясина.

    «У нас все хорошо. Не верьте, пожалуйста, никому», — заявила «Фонтанке» Ирина Ясина.

    Ранее в понедельник крупные СМИ со ссылкой на telegram-канал Mash сообщили, что у 89-летнего Ясина «отек головного мозга и серьезные проблемы с сердцем».

    Евгений Ясин — один из главных реформаторов 90-х годов, который участвовал в разработке программы «500 дней» по переходу Советского Союза к рыночной экономике В 1994-1997-е годы занимал должность министра экономики России в правительстве Виктора Черномырдина.

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    Евгений ЯсинДевяностыеРеформа
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