Ленинградский зоопарк вошёл в программу сохранения манулов. Они удивительные, посмотрите на них

Расположенный в Петербурге Ленинградский зоопарк подключился к программе ЕАРАЗА (Евро-Азиатская Региональная Ассоциация Зоопарков и Аквариумов) по сохранению и разведению манулов — азиатских животных из семейства кошачьих. Об этом 28 августа сообщает зоопарк.
«Мы стали вторым зоопарком в России, в котором живёт пара, принесшая потомство в этом году. Только в шести зоопарках нашей страны есть представители этого интересного, но непростого в содержании вида», — отмечается в сообщении.
На встрече с куратором программы — сотрудником Московского зоопарка Михаилом Морозовым — определены цели и задачи взаимодействия зоопарков в рамках проекта. Это создание резервной популяции манулов в неволе и разработка единых стандартов, требований, методов и условий содержания и разведения этих животных.
Малыш у петербургских манулов родился 24 мая. Это самец, его назвали Шу. Он — первый детёныш Свэна и Намики. «Фонтанка» показывала фотографии — на них он уже подросший. А в начале мая Намика переехала в отреставрированный вольер.
Манул похож на домашнюю кошку, в том числе размерами, но отличается более короткими и массивными туловищем и лапами. Мех у него длинный и густой. Обитает в Азии на обширной территории, общая численность оценивается в 58 тысяч особей. Включён в Красные книги разных стран, а также в Красную книгу МСОП как вид, вызывающий наименьшие опасения, в прошлом имел статус близкого к уязвимому.