    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, вос

    757мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd94.71eur102.26

    Ленинградский зоопарк вошёл в программу сохранения манулов. Они удивительные, посмотрите на них

    1085
    3 комментария
    Фото: Ленинградский зоопарк
    ПоделитьсяПоделиться

    Расположенный в Петербурге Ленинградский зоопарк подключился к программе ЕАРАЗА (Евро-Азиатская Региональная Ассоциация Зоопарков и Аквариумов) по сохранению и разведению манулов — азиатских животных из семейства кошачьих. Об этом 28 августа сообщает зоопарк.

    «Мы стали вторым зоопарком в России, в котором живёт пара, принесшая потомство в этом году. Только в шести зоопарках нашей страны есть представители этого интересного, но непростого в содержании вида», — отмечается в сообщении.

    На встрече с куратором программы — сотрудником Московского зоопарка Михаилом Морозовым — определены цели и задачи взаимодействия зоопарков в рамках проекта. Это создание резервной популяции манулов в неволе и разработка единых стандартов, требований, методов и условий содержания и разведения этих животных.

    Малыш у петербургских манулов родился 24 мая. Это самец, его назвали Шу. Он — первый детёныш Свэна и Намики. «Фонтанка» показывала фотографии — на них он уже подросший. А в начале мая Намика переехала в отреставрированный вольер.

    Фото: Ленинградский зоопарк
    ПоделитьсяПоделиться

    Манул похож на домашнюю кошку, в том числе размерами, но отличается более короткими и массивными туловищем и лапами. Мех у него длинный и густой. Обитает в Азии на обширной территории, общая численность оценивается в 58 тысяч особей. Включён в Красные книги разных стран, а также в Красную книгу МСОП как вид, вызывающий наименьшие опасения, в прошлом имел статус близкого к уязвимому.

    Фото: Ленинградский зоопарк
    Фото: Ленинградский зоопарк

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МанулМанулыМанулятаЗоопаркиЛенинградский зоопаркЖивотныеПрирода
    ЛАЙК17
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close