Ленинградский зоопарк вошёл в программу сохранения манулов. Они удивительные, посмотрите на них

Расположенный в Петербурге Ленинградский зоопарк подключился к программе ЕАРАЗА (Евро-Азиатская Региональная Ассоциация Зоопарков и Аквариумов) по сохранению и разведению манулов — азиатских животных из семейства кошачьих. Об этом 28 августа сообщает зоопарк .

«Мы стали вторым зоопарком в России, в котором живёт пара, принесшая потомство в этом году. Только в шести зоопарках нашей страны есть представители этого интересного, но непростого в содержании вида», — отмечается в сообщении.

На встрече с куратором программы — сотрудником Московского зоопарка Михаилом Морозовым — определены цели и задачи взаимодействия зоопарков в рамках проекта. Это создание резервной популяции манулов в неволе и разработка единых стандартов, требований, методов и условий содержания и разведения этих животных.



Малыш у петербургских манулов родился 24 мая. Это самец, его назвали Шу. Он — первый детёныш Свэна и Намики. «Фонтанка» показывала фотографии — на них он уже подросший. А в начале мая Намика переехала в отреставрированный вольер.

