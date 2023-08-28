Пробок в Петербурге становится больше. До сих пор стоят магистрали на въезд в город

В Петербурге становится больше пробок. Максимальная загруженность дорог утром 28 августа составила 5 баллов по шкале «Яндекса», что на 1–2 балла больше, чем обычно бывает летом. Ещё плотнее станет с началом осени, когда начнётся учёба.



В топ-5 вошли три въездные магистрали и два участка КАД: внутреннее кольцо КАД от Мурманского шоссе через вантовый мост (7,7 км), Новоприозерское шоссе (6,6 км), внешняя сторона КАД от Пискаревского проспекта до проспекта Культуры (6,3 км), Московское шоссе (6,2 км), Пулковское шоссе (5,7 км).

