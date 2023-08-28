Пробок в Петербурге становится больше. До сих пор стоят магистрали на въезд в город

В Петербурге становится больше пробок. Максимальная загруженность дорог утром 28 августа составила 5 баллов по шкале «Яндекса», что на 1–2 балла больше, чем обычно бывает летом. Ещё плотнее станет с началом осени, когда начнётся учёба.
В топ-5 вошли три въездные магистрали и два участка КАД: внутреннее кольцо КАД от Мурманского шоссе через вантовый мост (7,7 км), Новоприозерское шоссе (6,6 км), внешняя сторона КАД от Пискаревского проспекта до проспекта Культуры (6,3 км), Московское шоссе (6,2 км), Пулковское шоссе (5,7 км).
До сих пор пробки на въезд в город сохраняются на Новоприозерском шоссе («Сортавала»), Выборгском, Токсовском, Московском, на Софийской улице. На КАД стоит участок перед вантовым мостом, а в районе Мурино пробка из-за массового ДТП. Около 9 часов на 29-м километре внешнего кольца столкнулись 4 легковых автомобиля, никто не пострадал, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Север-Запад».
Пробка наблюдается и на Приморском проспекте — перед участком дорожных работ.