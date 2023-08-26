    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, с-в

    761мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.71eur102.26

    На Крестовском острове двое подростков нашли деньги и уголовное дело

    1660
    4 комментария

    Двое юных петербуржцев напрасно радовались своей удаче, спуская деньги с подобранной в «Диво-острове» банковской карты. За брешь в чужом бюджете отвечать придётся по уголовной статье.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 26 августа, денег недосчитался 23-летний житель города, потерявший карту в парке аттракционов на Крестовском острове. Оповещения банка подсказали, что его потерю не только подобрали, но и активно использовали.

    Расплачивались его накоплениями в том числе в метро и за кофе в кафе. Всего успели потратить 10,6 тысячи рублей.

    «В результате расследования выяснилось, что потерпевший во время отдыха после очередной оплаты аттракциона «Боксерская груша» сунул банковскую карту мимо кармана штанов», — рассказали в полиции.

    Оперативники «карманного» отдела регионального управления уголовного розыска изучили записи с камер наблюдения и накануне задержали двух приятелей 17 и 15 лет. Старший, по данным «Фонтанки», учится на втором курсе колледжа, младший учёбой в последнее время занят не был.

    ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

    Уголовное дело возбуждено по статье о краже. Именно так квалифицируют использование чужой банковской карты. После проведения процессуальных действий подростков вернули родителям.

    В ведомстве объясняют, что находки необходимо возвращать владельцу, если он неизвестен — сообщать в полицию или орган местного самоуправления. Нашедшим банковскую карту в первую очередь следует звонить по указанному на обороте телефону горячей линии и диктовать сотруднику банка номер карты. Трата чужих денег влечёт уголовную ответственность.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Банковская картаПодросткиКража
    ЛАЙК4
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close