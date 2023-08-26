На Крестовском острове двое подростков нашли деньги и уголовное дело

Двое юных петербуржцев напрасно радовались своей удаче, спуская деньги с подобранной в «Диво-острове» банковской карты. За брешь в чужом бюджете отвечать придётся по уголовной статье.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 26 августа, денег недосчитался 23-летний житель города, потерявший карту в парке аттракционов на Крестовском острове. Оповещения банка подсказали, что его потерю не только подобрали, но и активно использовали.



Расплачивались его накоплениями в том числе в метро и за кофе в кафе. Всего успели потратить 10,6 тысячи рублей.

