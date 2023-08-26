На Крестовском острове двое подростков нашли деньги и уголовное дело

Двое юных петербуржцев напрасно радовались своей удаче, спуская деньги с подобранной в «Диво-острове» банковской карты. За брешь в чужом бюджете отвечать придётся по уголовной статье.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 26 августа, денег недосчитался 23-летний житель города, потерявший карту в парке аттракционов на Крестовском острове. Оповещения банка подсказали, что его потерю не только подобрали, но и активно использовали.
Расплачивались его накоплениями в том числе в метро и за кофе в кафе. Всего успели потратить 10,6 тысячи рублей.
«В результате расследования выяснилось, что потерпевший во время отдыха после очередной оплаты аттракциона «Боксерская груша» сунул банковскую карту мимо кармана штанов», — рассказали в полиции.
Оперативники «карманного» отдела регионального управления уголовного розыска изучили записи с камер наблюдения и накануне задержали двух приятелей 17 и 15 лет. Старший, по данным «Фонтанки», учится на втором курсе колледжа, младший учёбой в последнее время занят не был.
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Уголовное дело возбуждено по статье о краже. Именно так квалифицируют использование чужой банковской карты. После проведения процессуальных действий подростков вернули родителям.
В ведомстве объясняют, что находки необходимо возвращать владельцу, если он неизвестен — сообщать в полицию или орган местного самоуправления. Нашедшим банковскую карту в первую очередь следует звонить по указанному на обороте телефону горячей линии и диктовать сотруднику банка номер карты. Трата чужих денег влечёт уголовную ответственность.