Под Петербургом юноша нашёл банковскую карту и накормил братьев шавермой и бургерами. Его признали вором

Кингисеппский районный суд Ленобласти вынес приговор молодому человеку, который не вернул хозяину найденную банковскую карту. Чужими сбережениями он воспользовался, чтобы побаловать себя и младших братьев.



О приговоре 15 марта сообщили в пресс-службе Ленинградского областного суда. Согласно материалам дела, 17-летний житель Кингисеппа несколько часов пользовался возможностями найденной банковской карты и прикладывал её к терминалам в местных кафе и магазинах.

В списке покупок: шаверма, бургеры, хот-доги, чебуреки, чипсы, безалкогольные напитки, картошка фри и сигареты. Общий счёт не дотянул до трёх тысяч рублей. Череду сообщений с информацией о списании денег хозяйка карты обнаружила, проснувшись. Перечень предъявила полиции.