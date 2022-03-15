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Под Петербургом юноша нашёл банковскую карту и накормил братьев шавермой и бургерами. Его признали вором

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Кингисеппский районный суд Ленобласти вынес приговор молодому человеку, который не вернул хозяину найденную банковскую карту. Чужими сбережениями он воспользовался, чтобы побаловать себя и младших братьев.

О приговоре 15 марта сообщили в пресс-службе Ленинградского областного суда. Согласно материалам дела, 17-летний житель Кингисеппа несколько часов пользовался возможностями найденной банковской карты и прикладывал её к терминалам в местных кафе и магазинах.

В списке покупок: шаверма, бургеры, хот-доги, чебуреки, чипсы, безалкогольные напитки, картошка фри и сигареты. Общий счёт не дотянул до трёх тысяч рублей. Череду сообщений с информацией о списании денег хозяйка карты обнаружила, проснувшись. Перечень предъявила полиции.

Юноша признался, что едой угощал несовершеннолетних братьев, с которыми гулял всю ночь. Потраченное возместил женщине до суда.

«Стоит отметить, что законодателем хищение денежных средств с банковской карты отнесено к категории тяжких преступлений. Однако суд учел обстоятельства, смягчающие наказание, добровольное возмещение ущерба и принесение молодым человеком извинений потерпевшей, его искреннее раскаяние, и воспользовался своим правом изменить категорию преступления на менее тяжкую», — рассказали в суде.

Приговор по делу о краже Кингисеппский райсуд вынес фигуранту, уже отметившему совершеннолетие. Ему назначили 9 месяцев лишения свободы условно и запретили ночные прогулки, если их не требует работа или учёба.

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Комментарии (9)

266305401
кое-кто взял в долг 3мильярда долларов и тишина а если 3тр то расстрел и капут.
altnec
Нашел карту -положи её в почтовый ящик новому соседу, нарушающему закон о тишине.
X-кот
266329065 Россия - страна с непредсказуемым правоприменением. Ближе к Марку Твену
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