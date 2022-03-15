Под Петербургом юноша нашёл банковскую карту и накормил братьев шавермой и бургерами. Его признали вором

Кингисеппский районный суд Ленобласти вынес приговор молодому человеку, который не вернул хозяину найденную банковскую карту. Чужими сбережениями он воспользовался, чтобы побаловать себя и младших братьев.
О приговоре 15 марта сообщили в пресс-службе Ленинградского областного суда. Согласно материалам дела, 17-летний житель Кингисеппа несколько часов пользовался возможностями найденной банковской карты и прикладывал её к терминалам в местных кафе и магазинах.
В списке покупок: шаверма, бургеры, хот-доги, чебуреки, чипсы, безалкогольные напитки, картошка фри и сигареты. Общий счёт не дотянул до трёх тысяч рублей. Череду сообщений с информацией о списании денег хозяйка карты обнаружила, проснувшись. Перечень предъявила полиции.
Юноша признался, что едой угощал несовершеннолетних братьев, с которыми гулял всю ночь. Потраченное возместил женщине до суда.
«Стоит отметить, что законодателем хищение денежных средств с банковской карты отнесено к категории тяжких преступлений. Однако суд учел обстоятельства, смягчающие наказание, добровольное возмещение ущерба и принесение молодым человеком извинений потерпевшей, его искреннее раскаяние, и воспользовался своим правом изменить категорию преступления на менее тяжкую», — рассказали в суде.
Приговор по делу о краже Кингисеппский райсуд вынес фигуранту, уже отметившему совершеннолетие. Ему назначили 9 месяцев лишения свободы условно и запретили ночные прогулки, если их не требует работа или учёба.