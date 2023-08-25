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    Стадион на Народной улице не пришел к финишу. Смольный отозвал у инвестора права на участок

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    Власти Петербурга отменили решение о предоставлении инвестору земли в Невском районе для строительства стадиона. Такое постановление было опубликовано 25 августа на портале антикоррупционной экспертизы.

    В 2022 году Смольный предоставил участок на Народной улице площадью 15 тысяч квадратных метров компании «Спорт Селекшн Скаутинг». Сообщалось, что часть помещений будет передана в собственность Санкт-Петербурга для организации работы по развитию массового спорта.

    ООО «Спорт Селекшн Скаутинг» было зарегистрировано в декабре 2010 года. Специализацией компании является деятельность в области права, бухучета, подбора персонала и предоставления прочих вспомогательных услуг для бизнеса. Уставный капитал составляет 50 тысяч рублей, в организации трудоустроен один сотрудник, вероятно, это гендиректор Олег Еремин. Убыток в 2021 году составил 60 тысяч рублей.

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